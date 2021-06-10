Вдову основателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского продолжают обвинять во всех грехах. На сей раз претензии предъявил гендиректор компании умершего шоумена, его близкий друг Аркадий Григорян. По информации СМИ, бизнесмен написал заявление в полицию, сообщив, что безутешная Екатерина Белоцерковская заставляет его отказаться от доли наследства в ее пользу. А все из-за одной маленькой подписи.

Речь идет об автографе Грачевского в документе о воссоединении его ООО «Ералаш» и ООО «Ералаш-Лэнд» Григоряна. Белоцерковская якобы заметила, что росчерк на бумаге совершенно не похож на тот, что оставлял ее покойный муж. И забыла тревогу.

Издания сообщают, что Екатерина объединилась с экс-супругой Бориса Грачевского, актрисой Анной Грачевской, обе подали в суд на Григоряна и пытаются на него давить.

Ложь и провокация?

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Белоцерковская честно призналась, что о какой-либо агрессии в отношении действующего владельца «Ералаша» слышит впервые.

«Чего?! Я с ним последний раз встречалась вместе с адвокатом в конце апреля. Это точно ложь. Я с ним общалась в апреле, спросила его, что с этой подписью, каким образом оказалась поддельная подпись и все», — недоумевала Екатерина.

Вдова кинорежиссера заметила, что лично не предъявляла Григоряну никаких претензий. Более того, она долго ждала, пока ситуация с наследством прояснится. Гендиректор «Ералаша» на протяжении полугода обещал урегулировать вопрос и дать конкретные комментарии. Когда женщина поняла, что дело затягивается, в установленном порядке обратилась в суд.

«Естественно, мы задавали ему вопрос по долям и так далее, потому что мы все прекрасно понимаем, что это не его доля. Но никто ничего не склонял! Он назначил встречу, сказал, что нужно собрать всех наследников. Всех наследников не собрал. Мы ждали, ничего не произошло, ничего не меняется. Все», — добавила Белоцерковская.

А в заключение вдова Грачевского заметила, что дело пока так и не сдвинулось с мертвой точки. Первое заседание назначено лишь на 3 августа. Экспертиза, подтверждающая поддельность подписи покойного, уже готова. Но вот как судья распределит доли в компании между наследниками — еще большой вопрос.

Кинопродюсер Аркадий Григорян работал с Борисом Грачевским с 1998 года. Он являлся директором «Ералаша» и занимался хозяйственной частью. Комментировать подачу заявления в полицию шоумен пока не желает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Борис Грачевский при жизни всегда отказывался продавать «Ералаш».