Почему Юлия Савичева не может увидеться с дочерью?

Юлия Савичева в эксклюзивном интервью призналась, она полгода не видела дочь! Из-за чего она оказалась вдали от своего единственного ребенка? Правда ли, что артистка была на грани жизни и смерти? Какие страхи ее преследуют? И почему певица стесняется своей фигуры? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Трехлетняя Аня живет в Португалии. Сейчас воспитанием девочки занимаются бабушка и дедушка. Юлия Савичева и ее супруг уже несколько месяцев не могут увидеть ребенка. Единственная связь с дочерью — через экран телефона.

«Я читаю ей в прямом эфире, пою в прямом эфире, играю в прямом эфире», — рассказала об общении с дочерью она.

Певица делает все, чтобы встретиться с наследницей. Сейчас Юлия пытается получить португальский паспорт. Документ позволит ей пересекать границу вне зависимости от карантина:

«Только Мадейра открыта, но Мадейра — это остров, то есть, с острова все равно нужно лететь на материк, а если у тебя нет вида на жительство, то в принципе тебя не пустят».

В Португалию Савичева уехала перед родами. Уже после певица призналась: она сделала это, чтобы сохранить ребенка. Первая беременность закончилась для Юлии трагедией. Из-за плотного гастрольного графика она потеряла малыша:

«За собой больше начинаешь следить и за здоровьем, потому что понимаешь, что ну уже не 16 лет».

Супруги купили дом недалеко от родителей мужа. Но получить гражданство Юлия не успела. Вместе с супругом, композитором Александром Аршиновым, она была вынуждена вернуться в Москву, чтобы зарабатывать на жизнь.

«Там большой дом, свой сад, бассейн и за всей этой красотой нам с мужем помогает ухаживать бабушка, дедушка», — рассказала Савичева.

До карантина певица летала к дочери чуть ли не каждый месяц. И это несмотря на то, что Савичева боится самолетов. Несколько лет назад певица пережила аварийную посадку:

«Люди при выходе целовали землю, я рыдала там. В общем, три дня потом не могла прийти в себя».

Певица вспоминает: самолет пошел на снижение в грозовой фронт. Трясло так, что пассажиры еле удерживались на креслах. Савичева признается: она уже была готова попрощаться с жизнью.

«Град на высоте, понимаете? Как будто мы под обстрел попали. Я первый раз в жизни почувствовала, что сейчас жизнь наша может закончиться», - поделилась певица.

Чтобы победить аэрофобию, певица долгое время работала с психологом. Савичева понимает, что с ее ритмом жизни невозможно отказаться от полетов. Дело не только в работе, Юлия обожает путешествиях:

«Мне бы хотелось побывать… в Ирландии я не была. Там много рыжих людей. А я очень люблю рыжих!»

Япония, Китай, Сейшелы, Мальдивы, Бали — Савичева объездила почти вес мир. Певица давно решила, что пассивный отдых — не для нее. Вот и в Крыму, Юля жалеет, что вышла на прогулку без экскурсовода. Хотя может показаться, что визит певицы затмил все местные достопримечательности. Артистке буквально не дают прохода и задаривают подарками. Местный продавец просит поставить автограф прямо на белой рубашке. После, конечно, снимок на память. Правда, певица говорит, что на фотографии соглашается редко.

По словам Савичевой, по-настоящему расслабиться она может только на частной территории. Где можно плавать и загорать без лишних глаз:

«Ну, как минимум будет некомфортно, что все на меня смотрят, изучают мои телеса (смеется — Прим.ред.)».

С четырех лет Юля была на сцене. А ее большой дебют состоялся в клипе певицы Линды. Дочка Савичевой, кажется, пошла по маминым стопам. В свои три года Аня уже поет на трех языках: русском, английском и португальском.

Юля уверена, что из дочери получится хорошая артистка. Против пока только папа. Супруг Савичевой заявил, что вторую певицу в доме он может уже не выдержать.