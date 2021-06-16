🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Раки, сегодня вы забудете, что такое пессимизм. Вы будете излучать позитив и радость, и, почувствовав это, окружающие к вам потянутся. Козырем в межличностном общении станет ваше чувство юмора. Используйте его, чтобы наладить контакты и восстановить отношения с теми, кому уже давно перестали звонить. Может быть, ваши знакомые тоже давно думают о том, чтобы помириться с вами, но не решаются сделать первый шаг?

Близнецы продолжают постигать искусство любви во всех его проявлениях. Если сегодня вам удастся избавиться от стереотипности мышления, то вы сделаете новый шаг на пути к своему счастливому будущему, когда отношения с партнером будут приносить только радость, а дети заставят гордиться собой. День хорош, для общения со старшим поколением. Мудрые советы родителей помогут решить давнюю проблему.

Тельцам сегодня как никогда понадобится поддержка близких — дружеское слово, теплые объятия, да просто одобряющий взгляд. Ничего не случилось, просто в последнее время вы слишком сильно растрачивали себя в эмоциональном и физическом плане, а ваши силы не бесконечны. Проведите этот вечер дома, позвоните родителям, пригласите в гости близких друзей — любая эмоциональная подпитка пойдет вам на пользу. День также хорош для приобретений. Если чего-то очень давно хотелось — покупайте. Вложение будет удачным.

Баланс — вот слово, о котором Овнам лучше не забывать сегодня. А все потому, что перед вами откроются врата изобилия. Появится сильное искушение потратить все деньги, которые окажутся в вашем кошельке. Но! Баланс. Помните это слово. Мир удовольствий — это здорово, но только в пределах разумного, то есть совсем чуть-чуть. Чтобы избавится от жгучего желания пустить всю наличность на ветер — погрузитесь в медитацию.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 июня, когда растущая Луна находится в знаке Девы, представители многих знаков зодиака почувствуют прилив сил и желание действовать. Однако эту энергетику стоит направить в русло интеллектуальной работы. Не стоит тратить силы попусту. Займитесь планированием дел, подсчетом финансов, покупкой необходимых вещей.

♌ Лев

Львы, дайте волю чувствам! Кажется, вы совсем забыли, что такое любовь. Постарайтесь выбросить из головы все стереотипы и закрутите, наконец, бурный роман. Необязательно рассматривать нового партнера, как потенциального супруга. Может быть, все ваши отношения губит чересчур серьезный настрой? Не зацикливайтесь на свадьбе, попробуйте получать от свиданий удовольствие, и только тогда вы сможете встретить настоящую любовь.

Космический совет: закрутите роман.

♍ Дева

Девы, сегодня звезды сулят вам финансовое благополучие. Возможно продвижение по карьерной лестнице или получение премии. Но не спешите радоваться. Вместо того, чтобы потратить все заработанные деньги в первый же день, лучше вложите их в бизнес. Заведите полезные знакомства и узнайте, как правильно распределить средства. Однако не стоит полагаться на интуицию. Сегодня она вас, скорее всего, подведет.

Космический совет: отложите деньги.

♎ Весы

Весы, сейчас вы переживаете не лучший период в жизни. Возможны неудачи на работе и конфликты с близкими. Однако не принимайте все ссоры близко к сердцу. Шторм скоро утихнет и все вернется на круги своя. Сейчас для вас главное — контролировать эмоции. Если вы не сможете управлять гневом, любимый человек от вас может отвернуться. Поэтому лучше возьмите себя в руки, выпейте чашку ромашкового чая и посмотрите комедийный фильм.

Космический совет: абстрагируйтесь от проблем.

♏ Скорпион

Скорпионы, запомните: мысли материальны. Все, что говорим и то, о чем мы думаем, отражается в нашей жизни. Мы сами строим мир вокруг себя. Если вы научитесь управлять космической энергией, вы сумеете добиться успеха во всех сферах. Не бойтесь перейти границу. Иногда лучше что-то сделать и потом жалеть, чем так и не осуществить задуманное. Попробуйте рискнуть! На кону счастье и любовь! Разве вы не готовы ради этого свернуть горы?

Космический совет: не бойтесь рисковать.

♐ Стрелец

Любимый человек сегодня удивит вас. Будьте готовы ответить тем же, Стрельцы. Не закрывайтесь от мира и своих близких. Звезды говорят, что день принесет удачу и в карьере, если вы будете готовы поверить в свои силы. Позвоните родителям или ближайшим родственникам, разговор по душам пойдет на пользу как им, так и вам. Космический совет: верьте в себя, но не бойтесь заручиться поддержкой близких.

♑ Козерог

Вы знаете, что мешает вашему будущему? Бремя прошлого. Обратитесь к боли, которую вы подавляли в себе. Поговорите с демонами, которые скрывались вокруг. Что делать, если это секрет, чтобы начать все сначала? Влюбленным Козерогам пришло время пересмотреть правила отношений. То, что вы общаетесь друг с другом определенным образом, не означает, что вы должны продолжать это делать. Проведите открытый и честный разговор с любимым человеком о том, что кажется вам важным.

Космический совет: перепишите правила совместного существования.

♒ Водолей

Представьте, что все окружающие вас люди — ваши учителя. Поймите и примите жизненные уроки, которые они вам преподносят. Водолеи, вы же чувствуете, что вера в высшие силы становится в вашей душе сильнее с каждым днем? Найдите время для медитации и осознанности. Войдите внутрь себя. Именно в пространстве тишины вы услышите совет по делу, которое волнует вас больше всего.

Космический совет: обратите внимание на жизненный урок, который открылся вам в любовных отношениях.

♊ Рыбы

Дышите позитивом, выдыхайте негатив, Рыбы. Продолжайте работать над достижением целей, потому что это приносит вам часть внутреннего спокойствия. Когда мы работаем над своим телом, мы не просто поправляем свое физическое здоровье — мы также помогаем восстановить умственное и эмоциональное равновесие. Питайтесь правильно, спите по восемь часов в сутки, делайте зарядку. Сделайте шаг в нужном направлении. Загрузите на телефон приложение с фитнес-тренировками или очищающими диетами.

Космический совет: пришла пора привести тело в форму и добиться хороших результатов.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 июня.