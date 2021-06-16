«У меня для вас сюрприз!» — Макеева уже была замужем на своей свадьбе в Крыму

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Рита Цветкова
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Вскоре после пышного торжества и венчания в церкви актриса рассказала, что свой «день счастья» отмечала с печатью в паспорте.

«У меня для вас сюрприз!» — Макеева уже была замужем на своей свадьбе в Крыму

Фото: Instagram @makeevan

Актриса Анастасия Макеева была уже замужем в день своей свадьбы с Романом Мальковым. Артистка с упоением продолжает рассказывать поклонникам о невероятной любви к новоиспеченному мужу и отрабатывать бартеры с компаниями, помогавшими в организации торжества. Она уже подробно описала весь свой свадебный туалет — по посту на каждую деталь — и все романтические приключения, фотосессии, видеоистории, снятые в честь любви к Роману.

Теперь Макеева решила поведать о том, когда же она действительно вышла замуж: велик риск, что вскоре фанаты запутаются в датах. Мало того, что Роман Мальков — четвертый муж артистки, так еще и вечеринок по поводу бракосочетания уже состоялось минимум три, да еще одна под водой! И вот наконец стало ясно, что пара зарегистрировала брак 7 мая, а потом устроила ужин для близких в итальянском ресторане. И остальные свадьбы.

«Полтора месяца, а словно десять лет, и все в кайф. У меня для вас сюрприз: ровно полтора месяца назад мы с Романом вступили в официальный брак. СМИ гадали, когда же мы поженились, но первые узнаете дату вы! Это был волшебный день! 6 мая был дождь и холодно, восьмого был адский холод, а 7 мая, словно божье провидение, была библейская погода. Это было сложно, но невероятно волнительно», — поделилась Макеева.

 
 
 
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Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)

Самое пышное действо состоялось на берегу моря в Алуште. К этой очередной свадьбе возлюбленные готовились в течение нескольких месяцев. В праздничный день запланированы выездная церемония, брачные клятвы, танец молодоженов и творческие номера и, конечно, богатое застолье.

На фоне романтичных разговоров о свадьбе не утихает скандал с бывшей женой Романа Малькова Светланой, которая родила от него четверых детей. Старший сын сейчас проживает с отцом, остальные трое — с матерью в Словении. Светлана уверяет: экс-супруг не платит алименты, является нищим и альфонсом, а его новая пассия преследует ее и намеренно очерняет обвинениями в клевете.

Мальков с новой возлюбленной при этом будто бы не замечают выпадов со стороны Светланы, многочисленных комментариев на эту тему в социальных сетях и исков в суд — наслаждаются новым супружеским статусом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошла четвертая свадьба Анастасии Макеевой.

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