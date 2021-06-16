«Ей очень тяжело»: помощница о госпитализированной с пневмонией певице МакSим

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Рита Цветкова
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Из-за болезни артистке пришлось отменить концерт — в последнем посте в своем Instagram МакSим рассказала, что у нее обнаружили поражение 40% легких.

«Ей очень тяжело»: помощница о госпитализированной с пневмонией певице МакSим

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

После госпитализации с пневмонией певица Марина Абросимова, известная как МакSим, по-прежнему пребывает в больнице в очень тяжелом состоянии. Об этом журналистам рассказала официальный представитель артистки Маргарита Соколова. Сотрудница и сама находится в медицинском учреждении.

До того, как МакSим оказалась на больничной койке, она рассказывала своим подписчикам в социальных сетях, что в связи с типичными симптомами подозревала у себя коронавирусную инфекцию. Однако несколько тестов так и не подтвердили наличие именно этого недуга. Диагноз врачей был таков — пневмония, поражение 40% легких. Звезда несколько раз выступала с высокой температурой, но на последний концерт ее сил не хватило, пришлось отменить.

Instagram @maksimartist

Несмотря на информацию, опубликованную Абросимовой, ее соратница Маргарита Соколова дала понять, что всему виной считает COVID-19.

«Она в таком же состоянии, как и я. Я сегодня упала в обморок, ударилась головой, меня привезли в Филатовскую больницу. Она не на ИВЛ, но ей и мне очень тяжело. Мы в разных клиниках. Это очень тяжелый вирус, очень», — цитирует представителя певицы NEWS.RU.

МакSим лишь недавно вернулась на сцену. В феврале 2020 года она заявила, что временно приостанавливает музыкальную карьеру из-з проблем со здоровьем. В 2019-м Абросимова попала в ДТП, и последствия сказывались на качестве ее жизни еще долго — артистке требовалась серьезная реабилитация.

Ранее 5-tv.ru в честь дня рождения МакSим рассказал о трудностях, которые ей довелось пережить, об изменениях во внешности и отношениях с мужчинами.

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