«Берега попутал»: разъяренный Жуков уличил 19-летнего блогера в плагиате

Девятнадцатилетний блогер и музыкант Егор Шип не на шутку разозлил известного музыканта Сергея Жукова. Молодой человек опубликовал на своей странице в Instagram видео, посвященное выпускникам. Музыкальным сопровождением к которому стала песня, якобы написанная самими тиктокером. Примечательно, что ее припев точь-в-точь такой же, как и у песни Сергея Жукова «18 мне уже».

«Выпускники. Написал для вас новый трек! Как вам мои стихи? Я крутой поэт. Уже загрузил кусочек в Tik Tok», — написал в сети Шип.

Конечно же, лидер группы «Руки вверх!» не мог не узнать свое произведение, которое еще 20 лет назад стало буквально гимном молодежи. Сергей Жуков пришел в ярость и записал для юного «наглеца» видеоответ. Его артист опубликовал в разделе сторис на своей странице в Instagram.

«Дорогой Егор Шип, а не охренел ли ты? Это ты написал „18 мне уже“? Слушай, может тебе и 18, но я написал ее 20 лет назад. Где авторские? (права — Прим.ред.)» — спросил Жуков.

Сам Егор Шип пока никак не отреагировал на ситуацию, пишет издание «Дни.ру».

Instagram @sezhukov

Подписчики тиктокера тоже заподозрили неладное. Среди его аудитории конечно есть совсем юные ребята, которые могут не знать, кто такой Жуков. Но «18 мне уже» — культовая композиция, и даже те, кому еще нет 18-ти, ее хоть раз да слышали.

«Где-то я уже это слышал»;

«А я слышал этот трек, просто пушка»;

«Классный трек ты своровал»;

«Руки вверх» вошли в чат»;

«Ты издеваешься? Это же песня группы „Руки Вверх!“, и он (Сергей Жуков — Прим.ред) лучше, чем ты поет», — написали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему у Сергея Жукова никогда не было интрижек с поклонницами.