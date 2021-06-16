«Берега попутал»: разъяренный Жуков уличил 19-летнего блогера в плагиате
Тиктокер Егор Шип заявил, что написал новую песню. Почему-то в ней оказались точно такие же слова и мотив, как в знаменитом треке музыканта.
Фото, видео: www.globallookpress / Павел Кашаев; Instagram @sezhukov
Девятнадцатилетний блогер и музыкант Егор Шип не на шутку разозлил известного музыканта Сергея Жукова. Молодой человек опубликовал на своей странице в Instagram видео, посвященное выпускникам. Музыкальным сопровождением к которому стала песня, якобы написанная самими тиктокером. Примечательно, что ее припев точь-в-точь такой же, как и у песни Сергея Жукова «18 мне уже».
«Выпускники. Написал для вас новый трек! Как вам мои стихи? Я крутой поэт. Уже загрузил кусочек в Tik Tok», — написал в сети Шип.
Конечно же, лидер группы «Руки вверх!» не мог не узнать свое произведение, которое еще 20 лет назад стало буквально гимном молодежи. Сергей Жуков пришел в ярость и записал для юного «наглеца» видеоответ. Его артист опубликовал в разделе сторис на своей странице в Instagram.
«Дорогой Егор Шип, а не охренел ли ты? Это ты написал „18 мне уже“? Слушай, может тебе и 18, но я написал ее 20 лет назад. Где авторские? (права — Прим.ред.)» — спросил Жуков.
Сам Егор Шип пока никак не отреагировал на ситуацию, пишет издание «Дни.ру».
Подписчики тиктокера тоже заподозрили неладное. Среди его аудитории конечно есть совсем юные ребята, которые могут не знать, кто такой Жуков. Но «18 мне уже» — культовая композиция, и даже те, кому еще нет 18-ти, ее хоть раз да слышали.
«Где-то я уже это слышал»;
«А я слышал этот трек, просто пушка»;
«Классный трек ты своровал»;
«Руки вверх» вошли в чат»;
«Ты издеваешься? Это же песня группы „Руки Вверх!“, и он (Сергей Жуков — Прим.ред) лучше, чем ты поет», — написали пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему у Сергея Жукова никогда не было интрижек с поклонницами.
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