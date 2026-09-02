Мистическая цепочка: короткая жизнь и тихая смерть звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной

Не стало Елены Ивашиной — участницы 23-го сезона «Битвы экстрасенсов». Ей было всего 43 года. Светлая и отзывчивая ясновидящая всегда помогала другим, пропускала через себя чужую боль и почти не рассказывала о собственных проблемах.

Как жила экстрасенс и почему умерла так рано — в материале 5-tv.ru.

Как Елена Ивашина пришла к экстрасенсорике

Биография: жизнь и причина смерти участницы «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной. Фото: www.globallookpress.com/Stocktake

Елена Ивашина родилась 2 февраля 1983 года в подмосковном Наро-Фоминске. С ранних лет девочка ощущала связь с чем-то необъяснимым, но втайне — мечтать о необычном в советское время было не принято. Как признавалась сама Елена, желание развивать ясновидение пришло к ней уже в семь лет, но тогда она никому об этом не рассказывала. А в десять лет в ее руки попала первая колода карт Таро — и с тех пор она с ними не расставалась.

Однако путь к признанию был долгим и извилистым. После школы Елена поступила в педагогический институт и какое-то время работала учителем русского языка и литературы. Она стояла у школьной доски, объясняла ученикам правила грамматики и, наверное, тогда еще не догадывалась, что через несколько лет ее главным инструментом станут не учебники, а карты и «третий глаз».

Но интерес к мистике и магии постепенно пересилил мирские занятия. Елена углубилась в эзотерику, начала практиковать как таролог, освоила астрологию и вскоре стала известна в узких кругах. Когда на телеэкранах с огромным успехом шло шоу «Битва экстрасенсов», она поняла: это ее шанс.

Она пришла на кастинг, заявила о себе как о тарологе и бывшей учительнице — и ее взяли. На этапе «Мистер Икс», где кандидаты должны были рассказать о незнакомом человеке, Ивашина справилась лучше всех.

«Битва экстрасенсов»: взлет и роковое падение Елены Ивашиной

Биография: жизнь и причина смерти участницы «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной. Фото: Вконтакте/Елена Ивашина

В 2022 году Елена Ивашина стала участницей 23-го сезона популярного мистического шоу. Зрители запомнили ее как светлую, добрую и тактичную женщину с невероятной эмпатией. В отличие от многих коллег по цеху, она не строила из себя таинственную и замкнутую особу — она была общительной, открытой и даже смело оценивала способности конкурентов.

Казалось, у нее все получится. Она уверенно проходила испытания и смогла выйти в финал проекта. Однако до подведения итогов она не добралась. Во время одного из испытаний Ивашина получила серьезную травму ноги — перелом, который в итоге заставил ее покинуть проект.

Тогда другая участница шоу Ангелина Изосимова обвинила Влада Череватого, в итоге победившего в этом сезоне, в причастности к случившемуся и пообещала отомстить ему с помощью магии. Сам маг отрицал, что навел порчу на конкурентку. При этом он допускал неоднозначные высказывания о том, что ноги являются слабым местом и «бить» по ним проще всего. Его слова усилили подозрения участников и зрителей.

В январе 2024-го Елена вернулась в шоу «Экстрасенсы. Реванш». Но и там задержаться надолго не вышло. В первом же выпуске она добровольно отказалась от места в пользу другого участника, Никиты Турчина. При этом Елена показала лучший результат среди участников своей тройки и могла продолжить борьбу, но приняла решение уступить — последствия перелома по-прежнему причиняли дискомфорт и мешали полноценно участвовать в испытаниях.

Позже, восстановив здоровье, она попыталась вернуться во второй сезон реалити, но не смогла одержать победу ни в одном раунде и вновь покинула шоу.

«Она забила на себя»

Биография: жизнь и причина смерти участницы «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

По словам участника того же сезона Марата Калугина, Ивашина долгое время боролась с болезнью.

«Она очень давно болела и с трудом ходила. Поэтому новость (о смерти. — Прим. ред.) хоть и неожиданная, но не удивительная», — заявил он.

Никита Турчин, которому Ивашина когда-то уступила свое место в «Реванше», в беседе с aif.ru рассказал о том, что на самом деле происходило за кадром.

«Для меня вообще удивительно: я узнал о ее смерти из соцсетей, потому что не было такого, чтобы она как-то жаловалась. Да, она приболела, она из-за этого отказывалась сниматься в „Битве реванше“, потому что у нее были проблемы с переломом. Это случилось во время съемок: она сломала ногу и покинула проект. А потом как-то болячка за болячкой — все это наслоилось. Но не было такого, чтобы она кому-то звонила или говорила, что ей больно. Она держала себя в руках», — говорил он.

По его словам, он видел, как Ивашина ходит с тростью и принимает таблетки, но даже предположить не мог, что все настолько серьезно. Турчин выразил сожаление, что рядом с Еленой в критический момент не оказалось человека, который настоял бы на срочной госпитализации.

«Я знаю, что после инсульта живут, есть истории с парализованными, но, видимо, рядом никого не оказалось, кто мог бы взять ее за грудки и сказать: «Мы срочно идем на лечение», — признавался участник проекта.

По его мнению, основной причиной трагедии стало то, что Елена, будучи по образованию учителем русского языка и литературы, обладала невероятной эмпатией и пропускала через себя чужую боль. Она слишком много отдавала другим и слишком мало — себе:

«А человек она не железный. Причина в том, что она старалась помочь людям, а в итоге можно сказать, что она забила на себя. А нужно отдыхать, нужно уметь отдыхать», — отмечал коллега Ивашиной.

«Самая светлая героиня»

Биография: жизнь и причина смерти участницы «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной. Фото: Вконтакте/Елена Ивашина

На смерть Елены Ивашиной отреагировали многие участники проекта. Экстрасенс и певец Ариэль Грант назвал ее самой светлой героиней 23-го сезона. Он выразил свои соболезнования в соцсетях, отметив, что она была одной из самых добрых и искренних участниц проекта.

«Лена нас покинула. Неожиданно для всех, к великому сожалению. Мы вместе прошли этот путь в 23-м сезоне „Битвы“, и, наверное, Лена была самой светлой героиней той истории. Со своими взглядами, особенностями, своим ощущением и подходом, но всегда доброжелательная, добрая и тактичная. Если кому-то и к лицу белое одеяние, то Лене. Остановилось доброе и светлое сердце, и мне очень жаль!» — поделился он.

Лина Джебисашвили тоже не осталась в стороне и почтила память коллеги, отметив ее вклад в свою личную жизнь.

«Сколько ты меня поддерживала и как яро топила за мое счастье и счастье моей дочери! Сколько душевных разговоров было! Сколько энергии! Сколько моих слез ты видела и слышала! Когда-то, я тебе пообещала выйти из адских отношений! Когда-то, я пообещала тебе стать свободной и счастливой! Лен, я звонила тебе, что бы сказать тебе о том, что я все исполнила, но ты не взяла трубку. Уже тогда я почувствовала неладное. Ты так любила мою дочку!» — откровенничала она.

Тайна личной жизни экстрасенса Елены Ивашиной

Биография: жизнь и причина смерти участницы «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной. Фото: Вконтакте/Елена Ивашина

О личной жизни Елены Ивашиной известно крайне мало. Она держала ее под замком и практически не распространялась на эту тему. Известно лишь, что официально она не была замужем. Последние месяцы Елена боролась с болезнью, но даже тогда продолжала общаться с поклонниками в социальных сетях. Она предупреждала подписчиков о мошенниках, которые предлагали услуги от ее имени, и просила верить только официальной странице.

Причиной смерти звезды «Битвы экстрасенсов» стал инсульт. Прощание состоится 4 сентября в 14:00 в соборе Николая Чудотворца.