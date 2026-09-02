«Нишевая локация»: Лариса Долина купила новую квартиру в элитном ЖК

Риелтор Муравьев рассказал, что Лариса Долина купила новую квартиру в элитном ЖК

Народная артистка России Лариса Долина приобрела элитные апартаменты в Гагаринском районе Москвы. Стоимость квартир в этом доме начинается примерно от 200 миллионов рублей. Особенности нового жилья артистки в комментарии аif.ru оценил риэлтор Константин Муравьев.

Квартира находится в жилом комплексе «Премьер» на улице Фотиевой. По словам эксперта, жилой комплекс был построен в 2007 году и сейчас уступает некоторым современным новостройкам по уровню комфорта, однако у него есть свои преимущества.

«С одной стороны, этот ЖК уже немного устарел, он построен в 2007 году, сейчас много домов гораздо более комфортных и красивых. Но среди его плюсов: большие окна, хорошие виды из окон. Цена квадратного метра в среднем в больших квартирах с ремонтом составляет порядка 700–800 тысяч. Это очень хорошая, невысокая цена на фоне новостроек», — отметил специалист.

Муравьев также рассказал о расположении комплекса и возможных соседях певицы. По его словам, рядом находится Российская академия наук, а квартиры в доме ранее приобретали сотрудники учреждения.

«Контингент хороший, соседи интеллигентные. Там рядом парк Воробьевы горы, Нескучный сад, парк Горького и другие зеленые зоны. Это уникальнейшая нишевая локация», — рассказал эксперт.

Ранее Лариса Долина оказалась в центре судебного спора из-за квартиры в Хамовниках. В 2024 году певица продала жилье за 112 миллионов рублей Полине Лурье, однако позже заявила, что стала жертвой мошенников, и попыталась оспорить сделку. После нескольких судебных разбирательств Верховный суд в декабре 2025 года признал право собственности на квартиру за Лурье.

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