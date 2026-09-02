Сергей Собянин рассказал о создании промышленной инфраструктуры в рамках КРТ

Москва в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаст около 2,25 миллиона квадратных метров промышленной инфраструктуры. Основной акцент будет сделан на размещении высокотехнологичных производств и создании новых рабочих мест. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«К 2030 году площадь высокотехнологичной промышленной застройки Москвы должна вырасти почти в два раза и составить больше 25 миллионов квадратных метров. Одна из главных ролей в решении этой задачи отведена программе комплексного развития территорий», — написал мэр Москвы.

Сейчас площадь промышленной застройки столицы превышает 13 миллионов квадратных метров. В рамках программы КРТ планируется преобразовать неэффективно используемые территории в современные городские пространства с производственными объектами, общественной инфраструктурой и благоустройством.

По заключенным городом договорам о КРТ предусмотрено создание около 2,25 миллиона квадратных метров промышленных площадей, в том числе на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Реализация этих проектов позволит организовать около 22,5 тысячи высокотехнологичных рабочих мест.

Всего в Москве сейчас прорабатывается и реализуется более 470 проектов комплексного развития территорий. Из них 46 предусматривают размещение промышленной инфраструктуры.

Новые производства на бывших промышленных территориях

Около 70% объектов промышленного назначения появятся на месте бывших производственных зон. Одним из крупнейших проектов станет развитие территории Тушинского машиностроительного завода. На участке площадью 46,3 гектара создадут новый городской квартал общей площадью около миллиона квадратных метров.

В составе проекта предусмотрен промышленный технопарк площадью примерно 116 тысяч квадратных метров. Там смогут разместиться предприятия легкой промышленности, а после выхода объекта на полную мощность будет создано около 1,8 тысячи высокотехнологичных рабочих мест.

Еще один крупный проект реализуют на Алтуфьевском шоссе. На территории более 29 гектаров появится общественно-жилой квартал площадью свыше 630 тысяч квадратных метров. В его составе предусмотрено создание четырех производственных технопарков общей площадью более 270 тысяч квадратных метров. На новых предприятиях смогут работать около 3,9 тысячи специалистов.

В Восточном Дегунине на территории бывшей промзоны «Вагоноремонт» планируется создать многофункциональный квартал площадью около 298 тысяч квадратных метров. Помимо жилых и общественных объектов, там появится почти 87 тысяч квадратных метров производственных площадей. Приоритетными направлениями станут экологичные предприятия легкой и электронной промышленности. Проект позволит создать около 1,2 тысячи высокотехнологичных рабочих мест.

Еще один промышленный комплекс появится на территории бывшей промзоны Коровино в Дмитровском районе. На участке более 34 гектаров построят производственные объекты площадью свыше 370 тысяч квадратных метров, включая завод по выпуску электросварных труб. После выхода предприятия на проектную мощность будет создано более пяти тысяч рабочих мест.

Развитие производств в «Технополисе Москва»

Часть проектов КРТ будет реализована на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». До 2039 года там планируется создать около 600 тысяч квадратных метров промышленных площадей для размещения высокотехнологичных производств и исследовательских центров.

Новые объекты будут ориентированы на развитие таких направлений, как микроэлектроника, фармацевтика, авиастроение и производство электромобилей.

В Печатниках в рамках проектов КРТ планируется построить более 220 тысяч квадратных метров промышленной инфраструктуры. На территории площадью свыше 23,5 гектара создадут более 2,2 тысячи высокотехнологичных рабочих мест.

Также новые производственные объекты появятся на площадках ОЭЗ в Зеленограде. Общая площадь промышленной застройки превысит 360 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся предприятия, преимущественно связанные с микроэлектроникой, промышленные технопарки и общественно-деловые объекты. Всего планируется создать свыше 3,6 тысячи высокотехнологичных рабочих мест.

Развитие промышленной инфраструктуры в рамках КРТ позволит Москве увеличить объем современных производств, создать новые рабочие места и обеспечить комплексное развитие городских территорий.

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