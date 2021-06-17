К каким смертельным осложнениям могут привести заболевания щитовидной железы?

Щитовидная железа — это уникальный орган, который отвечает за скорость обменных процессов в человеческом организме. К каким смертельным осложнениям могут привести его заболевания, в интервью 5-tv.ru рассказала кандидат наук и врач-эндокринолог Наталья Балашова.

Нередко возникают заболевания, связанные с щитовидкой. В случае снижения ее функции, замедляются обменные процессы: увеличивается вес, появляются постоянные отеки, запоры, болят суставы, снижается настроение. У людей с проблемами в щитовидной железе нередко бывают проблемы с сосудами, и ускоряется развитие Атеросклероза. Из-за этого холестерин начинает быстрее откладываться в атеросклеротических бляшках, рассказал врач-эндокринолог. У некоторых людей могут возникнуть нарушения со стороны ритма сердца.

«Крайним проявлением гипертиреоза может быть гипотиреоидная кома. К счастью, встречается очень редко, но характеризуется крайне неблагоприятных летальным исходом», — предупредила Наталья Балашова.

Обратное состояние гипертиреоза — тиреотоксикоз или избыточная продукция гормонов щитовидной железой. В большом количестве они попадают в кровь и ускоряются все процессы в организме. Учащается сердцебиение, его частота может достигать 110 — 120 ударов в минуту.

Также врач-эндокринолог не исключает появления мерцательной аритмии при тиреотоксикозе: в этом состоянии у человека возникает ощущение дрожжи, кожа становится влажной и бархатистой. Сама щитовидная железа может увеличиться в размерах. Крайнее проявление синдрома — тиреотоксический криз. Это очень серьезное осложнение, которое может привести к летальному исходу, предупредила Наталья Балашова.

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