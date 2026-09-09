Евгения Медведева вышла на лед после операции

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, перенесшая в июне операцию на обеих стопах из‑за вальгусной деформации, завершила период реабилитации и постепенно возвращается к полноценным тренировкам.

Сегодня в своих социальных сетях 260-летняя спортсменка разместила видео, на котором стоит на коньках на льду.

«С днем выхода на лед после операции», — подписала публикацию Медведева.

«Сижу охлаждаю ноги льдом. Все перемотано, ботинки теперь мои лучшие друзья на ближайшие недели. Пока что все в йоде, но зато уже дома», - добавила она.

Ближайшим крупным проектом фигуристки станет собственное ледовое шоу «Дискотека 90-х на льду». Оно состоится уже 2 октября в Москве на площадке «ЦСКА Арена». Среди участников заявлены Александра Трусова и ее муж и коллега Макар Игнатов.

Звездная фигуристка и новоиспеченная мать подтвердила, что выступит на шоу Медведевой и пригласила всех желающих посетить представление.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошла свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова.

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