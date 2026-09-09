Евгения Медведева вышла на лед после операции

|
Василиса Власова
Василиса Власова 51 0

Уже 2 октября пройдет ледовое шоу с участием звезды.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; Instagram*/jmedvedevaj; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, перенесшая в июне операцию на обеих стопах из‑за вальгусной деформации, завершила период реабилитации и постепенно возвращается к полноценным тренировкам.

Сегодня в своих социальных сетях 260-летняя спортсменка разместила видео, на котором стоит на коньках на льду.

«С днем выхода на лед после операции», — подписала публикацию Медведева.

«Сижу охлаждаю ноги льдом. Все перемотано, ботинки теперь мои лучшие друзья на ближайшие недели. Пока что все в йоде, но зато уже дома», - добавила она.

Ближайшим крупным проектом фигуристки станет собственное ледовое шоу «Дискотека 90-х на льду». Оно состоится уже 2 октября в Москве на площадке «ЦСКА Арена». Среди участников заявлены Александра Трусова и ее муж и коллега Макар Игнатов.

Звездная фигуристка и новоиспеченная мать подтвердила, что выступит на шоу Медведевой и пригласила всех желающих посетить представление. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошла свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
85.46
-1.01 99.25
-1.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:38
Дочь дипломата Белецкого не признала вину в убийстве матери и младших братьев
22:37
Пожар вспыхнул на набережной в Сочи после атаки украинских безэкипажных катеров
22:19
«У нас состоялась отличная беседа»: Дональд Трамп о звонке с Владимиром Путиным
22:18
Будет жить в будке: Бьянка высказалась о месте мужчины в ее доме
22:08
«Жажда легких денег»: Вован и Лексус высказались о студентах-дропперах
21:47
«Не только Шаляпину»: Иракли решил присмотреться к бабушкам

Сейчас читают

Газ не поверил в Китай: надежды Европы испаряются — уже почти $ 1000
Как снизить расход топлива у автомобиля
«Спасибо им за время вместе»: Киркоров не сдержал слез на могиле родителей
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео