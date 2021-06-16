Безопасность важнее: «Единая Россия» сократила число гостей предвыборного съезда

Члены «Единой России» утвердили новые положения о проведении предвыборного съезда 19 июня. Согласно правилам, число делегатов и гостей мероприятия сократится втрое. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщила пресс-служба партии.

Наряду с сокращением численности посетителей, были проработаны и другие антикоронавирусные меры. Теперь, чтобы попасть на предвыборный съезд, все участники, включая журналистов, будут обязаны предъявить документ о прохождении ПЦР-тестирования и справку об отсутствии COVID. Анализы считаются корректными, если проведены не более чем за сутки до начала мероприятия.

«Также на площадке съезда будут дополнительно организованы пункты экспресс-тестирования и вакцинации. Все желающие смогут сделать прививку», — говорилось в сообщении пресс-службы ЕР.

Пускать на съезд будут, только если участники принесли с собой средства индивидуальной защиты. Тем, кто случайно забыл маски, организаторы предложат их бесплатно. Обновлять СИЗы требуется каждые полчаса. Делегаты, гости и журналисты также будут обязаны соблюдать социальную дистанцию. Дезинфекция в помещениях, где пройдут заседания, будет проводиться согласно установленному расписанию.

К подготовке съезда привлечены специалисты Роспотребнадзора и Минздрава. За происходящим большинство представителей прессы сможет наблюдать посредством онлайн-трансляции. Работать на месте разрешат только сокращенному пулу федеральных ТВ, печатных и сетевых СМИ.

Предвыборный съезд «Единой России» планируется провести в Москве. Главная цель мероприятия — утвердить список кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму. Они должны состояться 19 сентября 2021 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем закончилось обсуждение предвыборной программы «Единой России» на 2021–2026 годы.