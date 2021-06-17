В конце мая актриса Анастасия Макеева вышла замуж, а затем и обвенчалась с проектировщиком Романом Мальковым. От прошлых отношений у мужчины осталось четверо детей. Его бывшая супруга Светлана не может поверить, что осталась одна с наследниками на руках, а потому неустанно чинит влюбленным препятствия.

Женщина продолжает ходить на телевизионные шоу и доказывать, как сильно ошиблась в Романе. Кроме того, она регулярно устраивает «взбучки» Анастасии, обзывая ее, упрекая в непорядочности и прочих грехах. Актриса уже отчаялась найти поддержку со стороны. Как вдруг! — за звезду заступились родители Малькова.

Оказалось, что отношения со Светланой у Романа испортились задолго до его встречи с Макеевой. В прошлом году мужчина, уехавший из Словении на заработки в Россию, объявил супруге, что никогда к ней не вернется, но детей при этом бросать не собирается. Он постоянно звонил малышам и присылал немалые деньги на их содержание. Брошенной женщине это не понравилось, поэтому она инициировала конфликт.

«Рома встретил Настю и расцвел. Он еще до Насти говорил: „К Свете я не вернусь“. У них не было отношений мужа с женой, только тоска в глазах. Мы находили записочки у него, не суицидальные, но такие, странные», — поделились с Андреем Малаховым деталями конфликта родители Малькова.

Мама Романа заметила, что о решении развестись с ее сыном Светлана объявила еще в декабре 2019 года. Однако с оформлением документов не спешила: хотела подольше пожить за границей. Учитывая этот факт, все нынешние обвинения «брошенной» в адрес «неблаговерного» следует подвергать сомнению.

Instagram @svetamalkova

Родители проектировщика признались, что в восторге от новой пассии наследника, отмечает Teleprogramma.pro. Анастасия Макеева — женщина, которая умеет осчастливить мужчину. А что еще нужно?

Ранее 5-tv.ru рассказал о драке между экс-супругой Романа Малькова и Анастасией Макеевой.