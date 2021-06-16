«Наглый и дикий народ»: иностранцы высмеяли журналистов из США за давку в Женеве

Саммит Россия — США — событие мирового масштаба. О встрече Владимира Путина и Джо Байдена говорили еще несколько месяцев назад и с нетерпением ждали, когда же она случится. 16 июня главы двух сверхдержав наконец приехали в Женеву, чтобы обсудить насущные вопросы. Казалось, мероприятие, к которому готовились так долго, вряд ли можно было чем-то омрачить. Но американские журналисты в этом деле преуспели.

Поприветствовав друг друга, Путин и Байден прошли в комнату переговоров, расположенную на вилле La Grange. Политики сели в кресла и застыли, ожидая, пока местная охрана выпроводит прессу — беседа должна была пройти в узком кругу. Однако корреспонденты из США наотрез отказались покидать зал. Они толпились, кричали, возмущались, сопротивлялись действиям секьюрити. В итоге на них даже пришлось поднять голос.

«Уходите вон! Уходите отсюда!» — прогоняли назойливых американцев охранники.

Все это время Владимир Путин и Джо Байден тихо наблюдали за происходящим. В какой-то момент, чтобы разрядить обстановку, российский лидер наклонился к зарубежному коллеге и рассказал ему шутку. Потасовка в дверях La Grange продолжалась несколько минут. Такое поведение иностранцев в сети сочли «крайне неприличным».

«Если они не могут просто постоять позади прочерченной перед ними линии, то они просто безответственные люди. Вернее, недостаточно ответственные, чтобы приближаться к главам государств», — отреагировал на ситуацию читатель Fox News.

«Это просто дикий и наглый народ. Им всегда больше всех нужно», — вторил ему другой.

Так шумных журналистов выгоняли с протокола встречи Путина и Байдена pic.twitter.com/83aFIDniTr — RT на русском (@RT_russian) June 16, 2021

Осуждали американских журналистов не только поклонники всемирно известных изданий, но и простые пользователи сети. Вот, например, labudonoff отметил, что с назойливыми папарацци из Штатов секьюрити могли вести себя и «пожестче». Отдельная группа юзеров решила, что вскоре в интернете появятся «душераздирающие вопли» от «обиженных». Снова они начнут говорить о мнимой агрессии, снова обвинят Россию во всех прегрешениях…

«Невоспитанные люди! Если бы вели себя прилично, кто бы до вас дотрагивался?»

«Они, видимо, хотели передать Путину „жесткий сигнал“ вместо беспамятного Байдена, но наш сигнал оказался жестче»,

«Можно подумать, это впервые, когда американцы ведут себя беспардонно. Какая страна — такие и журналюги», — высказались о заминке в Женеве наблюдатели.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем закончился саммит Россия — США в Женеве.