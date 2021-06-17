Как по знаку Зодиака определить самую жуткую свекровь?

Молодоженам не всегда бывает легко наладить отношения с родителями своих половинок, особенно тяжело выстроить коммуникацию невестке с мамой своего избранника. Иногда конфликты со свекровью доводят до развода.

Зачастую девушки винят себя в том, что не сумели найти подход к родительнице своего мужа, ведь перед глазами множество примеров, в которых молодую супругу приняли в чужой семье, как родную. Причин, почему не заладились отношения может быть много, но одна из них — не так сошлись звезды. Астрологи выяснили: кто самая жуткая свекровь по знаку Зодиака.

Овен

С этой свекровью бессмысленно спорить, вы будете только в проигрыше, она всегда знает лучше, что будет для ее любимого сыночка. С невестками женщины-Овны не церемонятся, любая критика высказывается прямо в лицо, далеко не в самой мягкой форме. Такая свекровь привыкла все контролировать, она буквально будет руководить вашими отношениями. Но если невестка сумеет найти подход к маме своего мужа и вызвать у нее доверие, даже строгая женщина-Овен станет доброжелательной. И вместо того, чтобы постоянно попрекать спутницу жизни своего сына, она будет чаще предлагать свою помощь, например, она сможет забрать детей на лето, чтобы вы с супругом провели отпуск только вдвоем.

Скорпион

Обычно Скорпионы трепетны к выбору своего сына и стараются соблюдать чужие границы. Правда представительницы этого знака Зодиака очень переменчивы, перепады их настроения невестки могут ощутить на себе. Такие свекрови очень обидчивы и не особо разговорчивы, конструктивному диалогу они предпочитают таить злобу, чтобы высказать свои претензии в тот момент, когда невестка этого точно не ожидает. При этом Скорпионы отходчивые, если молодожены не делят крышу над головой вместе с родителями, велика вероятность, что мама вашего избранника успеет «оттаять» и не обрушит свой гнев на вас.

Рак

Эти женщины до последнего отказываются верить, что их любимый сынок уже вырос. Они зачастую грешат гиперопекой и к выбору своего сына относятся со всей строгостью. Такая свекровь всегда лучше знает, какой суп любит ее ребенок и как правильно нужно гладить его рубашки. В вопросах воспитания внуков она тоже разбирается лучше вас и спорить тут бесполезно, все ваши аргументы все равно пролетят мимо ее ушей. Представительницы этого знака Зодиака любят критиковать невесток, не стесняясь в выражениях. А если молодая супруга забудет поздравить маму своего любимого с днем рождения, можно считать, что отношения испорчены навсегда.

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