Звезда сериалов «Смерш» и «Оптимисты» умер в 51 год
| Светлана Шевченко Общество 2 227
О смерти Андрея Егорова сообщили в пресс-службе театра.
Фото, видео: Teatrarmii.ru; Кадры из фильмов: "Большая нефть. Цена успеха" (2009); "Время танцора" (1997); "Дальнобойщики" (2000-2001); "Звезда" (2002)
Заслуженный артист России Андрей Егоров скоропостижно скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Центрального академического театра Российской армии.
О причинах смерти звезды театра и кино не сообщается.
Андрей Егоров наиболее известен зрителям по ролям в таких картинах, как «Смерш», «Оптимисты», «Жених» и многим другим. В театре армии он сыграл более 20 ролей.
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