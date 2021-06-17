Звезда сериалов «Смерш» и «Оптимисты» умер в 51 год

Заслуженный артист России Андрей Егоров скоропостижно скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Центрального академического театра Российской армии.

О причинах смерти звезды театра и кино не сообщается.

Андрей Егоров наиболее известен зрителям по ролям в таких картинах, как «Смерш», «Оптимисты», «Жених» и многим другим. В театре армии он сыграл более 20 ролей.