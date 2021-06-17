Звезда сериалов «Смерш» и «Оптимисты» умер в 51 год

|
Светлана Шевченко
2 227

О смерти Андрея Егорова сообщили в пресс-службе театра.

Фото, видео: Teatrarmii.ru; Кадры из фильмов: "Большая нефть. Цена успеха" (2009); "Время танцора" (1997); "Дальнобойщики" (2000-2001); "Звезда" (2002)

Заслуженный артист России Андрей Егоров скоропостижно скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Центрального академического театра Российской армии.

О причинах смерти звезды театра и кино не сообщается.

Андрей Егоров наиболее известен зрителям по ролям в таких картинах, как «Смерш», «Оптимисты», «Жених» и многим другим. В театре армии он сыграл более 20 ролей.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
72.50
0.47 86.70
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:08
Авиакрушение в Нью-Джерси: на борту могло быть три человека
21:56
Борис Корчевников на всю страну рассказал о сложных взаимоотношениях с отцом
21:44
Депутата петербургского ЗакСа Максима Резника задержали по делу о наркотиках
21:28
Бельгия не без труда одержала победу над Данией на Евро-2020 и вышла в плей-офф
21:19
Жил на грани, боится алкоголя: хиромант раскрыл тайны Байдена, взглянув на его руку
21:07
Обязательную вакцинацию вводят в Кемеровской области

Сейчас читают

Звезда сериалов «Смерш» и «Оптимисты» умер в 51 год
Какие ритуалы нужно сделать в солнцестояние, чтобы жизнь наладилась
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака