«Согласился воплотить мечту»: Валерия Ланская о скончавшемся Андрее Егорове

Смерть актера Андрея Егорова, который скоропостижно скончался в 51 год, шокировала его коллегу и близкую подругу — актрису Валерию Ланскую. Она рассказала 5-tv.ru, каким ей запомнился артист.

По словам Ланской, он очень поддержал ее, когда та задумала воплотить в реальность большую постановку — спектакль «Спасенная любовь» по роману Льва Толстого «Воскресенье».

«Это был мой дебют как продюсера. Мы объездили много фестивалей, получали призы, вместе создавали этот спектакль моей мечты. Он согласился на этот эксперимент юной девочки, которая взялась за большой роман Толстого, без оглядки с удовольствием играл помогал», — поделилась она.

Именно спектакль связал Ланскую и Егорова крепкой дружбой. Сообщение о смерти, призналась артистка, сильно потрясло ее, ведь она потеряла такого замечательного товарища.

«Один из самых добрых и чистых людей, которых я знала», — заключила актриса.

Ранее 5-tv.ru, Андрей Егоров скончался 17 июня. Прощание со звездой сериала с ним состоится 19 июня в 11 утра. Артист исполнил более 20 ролей в Театре армии. Много снимался в фильмах и телесериалах, в том числе в ряде культовых проектов: «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Оптимисты» и другие.