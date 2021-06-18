«Практически потерял слух»: У Лазарева возникли проблемы по съемок в телешоу

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Ирина Дряхлова
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Артист пожаловался на последствия после участия в телешоу.

«Практически потерял слух»: У Лазарева возникли проблемы по съемок в телешоу

Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

После съемок в популярном телеквесте «Я вижу твой голос», у певца возникли проблемы. Сергей Лазарев заявил, что он практически остался без слуха и голоса, сообщил портал «7Дней».

«По-моему, я тут потерял слух и сорвал голос», — сказал артист после шоу.

До Лазарева в «Я вижу твой голос» уже участвовали звезды российского шоу-бизнеса — Филипп Киркоров, Лариса Долина, Андрей Малахов и другие. В этот раз к звездной команды присоединился Сергей.

«Будет интересно послушать, как поют „непоющие“ люди. Даже на музыкальных конкурсах можно встретить исполнителей, которым медведь на ухо наступил», — поделился певец.

Суть российской адаптации международного формата игрового телешоу I Can See Your Voice заключается в том, что приглашенной знаменитости и простому участнику предоставляют группу из шести таинственных певцов. Некоторые из них поют хорошо, а некоторые — очень плохо. Участник должен определить, у кого нет вокальных способностей не услышав их голоса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Алла Пугачева запретила Галкину фотографировать ее в домашней одежде.

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