«Практически потерял слух»: У Лазарева возникли проблемы по съемок в телешоу

После съемок в популярном телеквесте «Я вижу твой голос», у певца возникли проблемы. Сергей Лазарев заявил, что он практически остался без слуха и голоса, сообщил портал «7Дней».

«По-моему, я тут потерял слух и сорвал голос», — сказал артист после шоу.

До Лазарева в «Я вижу твой голос» уже участвовали звезды российского шоу-бизнеса — Филипп Киркоров, Лариса Долина, Андрей Малахов и другие. В этот раз к звездной команды присоединился Сергей.

«Будет интересно послушать, как поют „непоющие“ люди. Даже на музыкальных конкурсах можно встретить исполнителей, которым медведь на ухо наступил», — поделился певец.

Суть российской адаптации международного формата игрового телешоу I Can See Your Voice заключается в том, что приглашенной знаменитости и простому участнику предоставляют группу из шести таинственных певцов. Некоторые из них поют хорошо, а некоторые — очень плохо. Участник должен определить, у кого нет вокальных способностей не услышав их голоса.

