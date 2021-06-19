Мать Аршавина рассказала о «собственных квартирах» у его экс-супруги Казьминой

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Алексей Хитров
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Женщины не первый год судятся за дом спортсмена в Петербурге.

Мать Аршавина рассказала о «собственных квартирах» у его экс-супруги Казьминой

Фото: Instagram @kazmina_alisia__mb

У бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой есть «свои квартиры», заявила мать спортсмена Татьяна Аршавина, после того, как отсудила у экс-модели дом в Коломягах под Санкт-Петербургом.

Мать футболиста утверждает, что у его экс-супруги имеется собственная недвижимость, но она пытается забрать дом у бывшего мужа. Также, по словам женщины, Казьмина выманила у ее сына один миллион евро, а коттедж — это единственное ценное имущество, оставшееся у него от футбольных гонораров, передает ФАН.

Дом, в котором сейчас проживает Казьмина с тремя детьми, Аршавин приобрел после того, как его прежнюю квартиру в Коломягах забрала его первая жена Юлия Барановская. После покупки он переписал коттедж на свою мать, которая и является его фактическим собственником. Сама же Казьмина официально зарегистрирована в двухкомнатной квартире своей матери.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Алиса Казьмина проиграла суд матери Аршавина и вынуждена съехать из дома в Коломягах под Санкт-Петербургом, где вместе с ней проживают трое детей. Казьмина утверждает, что недвижимость была куплена, когда они с Аршавиным были в браке, поэтому по закону дом должны разделить между бывшими супругами как совместно нажитое имущество. Однако суд уже дважды становился на сторону матери спортсмена.

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