Собянин предупредил о возможном заражении после прививки от коронавируса

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Георгий Иванов
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По словам градоначальника, многим может потребоваться повторная вакцинация.

Собянин предупредил о возможном заражении после прививки от коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Вакцина является самым эффективным средством против коронавируса, однако и она не может на 100% обезопасить от болезни. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города также подчеркнул, что существуют мутировавшие штаммы вируса, с которыми сложнее бороться иммунной системе организма.

Чтобы избежать заражения, многим может потребоваться уже повторная прививка, которая создаст эффективную защиту от новых видов заболевания.

«Это означает то, что те люди, которые не заболели бы в предыдущем штамме китайского коронавируса, сегодня могут заболеть. То есть иммунный статус человека, уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма — надо, чтобы он был в два раза выше по сравнению с уханьским. В два раза. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку — их не так много, но все равно ощущается, что те, кто давно прививку сделали, — у них статус падает, титры падают, поэтому для многих требуется, наверное, ревакцинация», — пояснил столичный градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин раскрыл секрет строительства «щита» от коронавируса.

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