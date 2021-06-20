«Скорая приехала через девять минут»: продюсер Андрея Егорова о дне его смерти

Продюсер Ирина Семенец, которая плотно сотрудничала с покойным актером Андреем Егоровым, рассказала всю правду о последних минутах его жизни. По ее словам, по всем каналам страны распространяется ложная информация об обстоятельствах кончины заслуженного артиста РФ.

Как отметила Ирина, в последнее время она и Егоров активно готовились к премьерным показам спектакля «Робинзон в эпоху Google», который был поставлен в честь юбилея актера. По словам Семенец, 17 июня режиссер постановки позвонил ей и попросил вызвать скорую помощь для артиста, пока сам он пытался привести потерявшего сознание в чувство.

«Я вызвала скорую, скорая приехала через девять минут. Я позвонила партнеру по спектаклю и коллеге Егорова Людмиле Татаровой, которая была в этот день недалеко от его дома. Она туда собралась и поехала. Когда она приехала, врачи уже, к сожалению, констатировали смерть Андрея. Сразу же позвонили его родственникам, которые тоже приехали», — рассказала Ирина.

Семенец отметила, что традиционно, когда человек умирает в своем доме, врачи скорой помощи всегда вызывают полицейских. Так произошло и в этот раз. Правоохранители прибыли, изучили заключение медиков, составили свое, после чего уехали.

Слухи вокруг смерти Андрея Егорова

«Когда мы прочитали совершенно жуткое по своей беспардонности сообщение о том, что якобы Андрей Егоров не выходил на связь, якобы он несколько дней лежал у себя в квартире, якобы туда пришли полицейские, хотя непонятно, каким образом и кто их туда вызвал. Якобы какой-то сосед придумал и сочинил всю эту историю, тем более что этот сосед въехал чуть ли не два дня тому назад в эту квартиру и в глаза не видел Андрея… Я хочу сказать, что и в этот день, и неделю назад, и практически каждый день мы были на связи с Андреем — его друзья, его коллеги», — заявила продюсер.

Семенец поведала, что Егоров много работал незадолго до смерти и, соответственно, был на глазах соратников и близких. Поэтому то, что его будто бы не могли разыскать неделю — ложь, как и то, что его тело несколько дней пролежало в квартире прежде, чем было обнаружено.

«У нас на руках есть все документы, у нас четыре свидетеля, которые находились в этот день в его квартире до самого позднего вечера. Поэтому мы просим опубликовать опровержение всей этой беспардонной информации, которая полилась на всех каналах», — повторилась Ирина.

Андрей Егоров скончался на 52-м году жизни. Он дебютировал на экране в короткометражке «Кулачные бои — дело полюбовное». Большая слава и узнаваемость пришли к нему после выхода в свет драмы «Время танцора», в которой артист сыграл Андрея Подобеда. В проекте также были задействованы Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш и другие актеры.

Егоров успел сыграть и князя Василия Шуйского в «Царе Федоре Иоанновиче», и Николая II в «Красном колесе», и Павлина Миловидова в спектакле «На бойком месте». На счету заслуженного артиста более 60 картин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в театре Российской армии простились с Андреем Егоровым.