Под звуки одинокой скрипки: в театре Российской армии простились с Андреем Егоровым

В Москве простились с актером Андреем Егоровым, наиболее известного по ролям в сериалах «Дальнобойщики», «Оптимисты» и «Убойная сила». Траурная церемония состоялась в Театре российской армии, где работал артист.

Проводить Егорова в последний путь пришли его друзья, близкие и коллеги. Среди выступивших с речью были директор театра Иван Чурсин, актриса Ольга Богданова и певица Тамара Гвердцители.

«Я никогда не забуду, как ты мне помогал. Талантливый человек, музыкальный, одаренный со всех сторон. Работать с тобой на сцене было большим счастьем. Мы с тобой дружили и созванивались», — вспоминала Гвердцители.

Гроб с телом артиста по традиции проводили последними аплодисментами под трогательную скрипичную музыку.

Андрей Егоров скончался на 52-м году жизни. Его дебютная картина — короткометражка «Кулачные бои — дело полюбовное». Большая слава и узнаваемость появились же после выхода в свет драмы «Время танцора», в которой актер сыграл Андрея Подобеда. В проекте также были задействованы Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш и другие актеры.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, сосед актера о последних днях его жизни.