Исключений не будет: кто сможет попасть на «Алые паруса» в 2021 году?

В ночь с 25 на 26 июня в Петербурге состоится грандиозное торжество — «Алые паруса» впервые с начала пандемии проведут в очном формате. Однако понаблюдать за действом лично разрешат не всем. Об ограничениях, которые планируют ввести в Северной столице России в честь праздника всех выпускников, рассказал губернатор Александр Беглов.

Глава города напомнил, что уровень заболеваемости коронавирусом в регионах продолжает расти. Чтобы не обострять обстановку, правительство приняло решение допустить к участию в «Алых парусах» только виновников торжества — подростков, окончивших школы, гимназии, лицеи и колледжи.

«В последние годы перед эпидемией это красочное шоу собирало на набережных Невы более миллиона зрителей. Сегодня такое скопление публики чревато непредсказуемыми последствиями. По данным статистики, возраст заболевших снижается, и под ударом вируса оказываются именно молодые люди, многим из которых предстоят очные конкурсы в вузы. Мы не можем допустить их заражения», — подчеркнул Александр Беглов.

Приглашенные будут обязаны носить защитные маски во время присутствия на празднике. Кроме того, организаторы мероприятия будут измерять температуру каждого гостя. Посторонних не пустят ни на набережные, ни на крыши зданий в районе проведения «Алых парусов». Также ни одно судно, кроме легендарного брига «Россия» не сможет зайти в акваторию Невы.

«Прошу отнестись к принятым мерам с пониманием. Ждем на бал только выпускников, и больше никого. Никаких туристов, никаких горожан. Исключений делать не будем», — констатировал губернатор Северной столицы.

А в заключение напомнил, что трансляцию грандиозного шоу можно будет посмотреть в эфире Пятого канала.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Санкт-Петербурга. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х годов была навеяна романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина.

В 2020-м «Алые паруса» проходили в условиях жесточайших антикоронавирусных мер. Проведение праздника до последнего момента было под вопросом, но организатором в итоге удалось устроить фантастическое шоу: концерт с участием популярных артистов, масштабный музыкальный спектакль, проход брига «Россия» по акватории Финского залива и красочное водно-пиротехническое шоу — выпускники и зрители со всего мира остались довольны.

Корабль с алыми парусами — уникальное украшение праздника. Общая площадь парусов сегодня составляет 900 квадратных метров. Если судно выйдет в открытое море, то ветер сможет разогнать его до 16 узлов или почти 30 километров в час — максимально возможной скорости для данного класса кораблей.

В 2021 году «Алые паруса» стали триумфаторами престижного конкурса Global Eventex Awards — профессионалы называют его «Оскаром» ивент-индустрии. Проект Пятого канала завоевал четыре золотых награды и серебряную.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем обусловлен мировой успех «Алых парусов» — главного праздника всех выпускников.