Зеленые святки: что можно и нельзя делать в Троицкую неделю?

Троица — один из самых значимых христианских праздников, символизирующий единение Отца, Сына и Святого Духа. Фиксированной даты он не имеет и привязан к празднованию Пасхи. Так, в 2021 году Троица выпала на 20 июня, а особая неделя после нее продлится с 21 по 28 июня. В православии эти дни так и называют — Троицкой неделей. В народе же этот период имеет несколько названий: Зеленые святки, Русальная или Железная неделя. Издавна эти дни были связаны со многими поверьями, запретами и приметами, пишет портал Rsute.

Что можно делать на неделе после Троицы

Начинается Троицкая неделя с Духова дня. Считается, что в этот день Святой Дух может предстать перед любым мирянином в разных образах, а в храмах проводят торжественные литургии и читают особые молитвы.

Есть поверье, что в Духов день надо посетить святой источник, чтобы искупаться или набрать воды, которая в этот день обретает особые свойства. Также считалось, что дни после Троицы нужно проводить за обыденными делами, ходить в гости и устраивать домашние посиделки.

Запреты в Троицкую неделю

В православии неделя после Троицы считается подготовкой к Петровскому посту. Строгих ограничений в питании в эти дни нет, кроме того, что нельзя есть после полуночи. Также Троицкая неделя считается сплошной. Это означает, что можно не поститься в среду и пятницу. Ограничений в отношении причастий в эти дни нет.

В народе верили, что посаженные в неделю после Троицы растения и семена пропадут. Считалось, что они попадают не в плодородную почву, а в металл. Отсюда одно из названий недели — «железная». Поверье также гласило, что в течение семи дней после Троицы у земли длятся именины, поэтому в этот период ее нельзя беспокоить, например, рыхлить или копать, а нужно только оберегать и преподносить ей дары. Иначе земля может обидеться и не дать богатый урожай.

Согласно еще одному поверью, в Троицкую неделю активизируются русалки, которые могут уничтожить все растения и культуры, посаженные в этот период. Зато урожай тех, кто не работал в эти дни в огороде, они будут оберегать. Поэтому дни после Троицы называли еще Русальной неделей. Кроме земледельческих работ, запреты в Троцкую неделю распространяются на тяжелый физический труд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать 20 июня — в день памяти священномученика Феодота Анкирского, прозванного в народе Федотом Урожайником.