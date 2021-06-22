Вспомните об ужасах войны: Путин призвал Запад объединиться ради воцарения мира

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Виктория Андреева
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Президент объяснил, чем чревато желание США и Европы «закрыть рот» стремительно развивающейся России.

Вспомните об ужасах войны: Путин призвал Запад объединиться ради воцарения мира

Фото: Фотохроника ТАСС

Нет ничего важнее мира на Земле, вот только обеспечить его сегодня готовы не все. Запад, стремясь обогнать набирающую мощь Россию, порой совершает действия, которые создают угрозу безопасности. Иностранным партнерам было бы неплохо хоть иногда вспоминать, какие ужасы пережили граждане стран во времена Великой Отечественной войны. Возможно, это остановит их от необдуманных поступков и подвигнет прежде начинать адекватный диалог. Без тесного сотрудничества, без желания идти нога в ногу в развитии со стороны Европы о процветании не может быть и речи. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для немецкого издания Die Zeit.

В публикации, приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной, глава государства напомнил: сегодня многие зарубежные коллеги безосновательно считают Россию своим злейшим врагом. На самом же деле страна открыта к взаимодействию. Вот только условие сотрудничества — соблюдение принципа взаимоуважения, похоже, устраивает не всех.

«Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуальных проблем», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что в отличие от многих стран Запада Россия никогда не разжигает конфликты. Он напомнил, что когда-то США организовали вооруженный переворот на Украине, а страны Европы его поддержали, спровоцировав раскол. Подобное недопустимо в современных реалиях, где существует масса угроз, с которыми важно и нужно бороться.

Российский лидер считает, что вся система европейской безопасности давно и сильно деградировала. Что будет с континентом в ближайшем будущем — подумать страшно.

«Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация. Нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая цель — обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития — во имя процветания Европы и мира в целом», — подвел итог Владимир Путин в статье, опубликованной в день памяти и скорби.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем НАТО постоянно нужна мнимая «русская угроза».

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