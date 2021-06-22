«Всю зарплату за пять лет»: Утяшева озвучила, сколько денег потратила на Волю

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Анна Васильева
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Гимнастка призналась, что ей пришлось копить для того, чтобы купить юмористу одежду.

«Всю зарплату за пять лет»: Утяшева озвучила, сколько денег потратила на Волю

Фото: Instagram @liasanutiasheva

Гимнастка Ляйсан Утяшева назвала свою зарплату за пять лет. Звезда призналась — все деньги она потратила на одежду для своего мужа. Причем собрать такие средства, чтобы порадовать юмориста Павла Волю, было нелегко, рассказала Ляйсан резиденту Comedy Club Марине Кравец, которая стала гостье в шоу спортсменки на YouTube.

«Я потратила на Пашу полтора миллиона. Всю зарплату за пять лет. Я копила для Пашки», — сообщила супруга шоумена.

В ответ Марина Крвавец сказала, что ей нравится обновлять гардероб мужа. Они вместе ходят на шопинг и иногда пользуются услугами персонального стилиста.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева женаты восемь лет. У них двое детей — сын Роберт, который родился в 2013 году, и София, которая появилась на свет спустя два года, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал, что Утяшева сквозь слезы рассказала о переменах в жизни.

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