Многие дамы мечтают о железном прессе и подтянутой фигуре, на которой прекрасно сидит провокационное мини. Однако плоский живот, над которым годами работают несчастные женщины, по мнению врачей, может стать причиной проблем с зачатием и вынашиванием детей.

Женский живот и мода

В разные времена представления о привлекательности были отличными. В русских селениях, когда никто еще слыхать не слыхивал о велотренажерах, невест парням выбирали справных — чтобы бедра были повнушительнее, груди поувесистей, да животик покруглей. И чтобы кожа была гладкая, а щеки — румяные. Такая красавица, дородная и сильная, считали предки, выносит здоровое и многочисленное потомство и с хозяйством управится.

При Петре I женщины сохранили пышность форм, но талию стали утягивать корсетом, чтобы изгибы были более выразительными. Есть прекрасному полу в те года можно было сколько угодно, чем больше, тем лучше. Зато в начале XIX века эталоном стала хрупкая, бледная барышня с грустными глазками вместо внушительного детородного живота. Потому дамы привилегированные вынашивали детей сами, но грудь после родов сразу перетягивали, чтоб не наполнялась молоком и не росла. Малышей отдавали для питания крестьянкам-кормилицам.

В XX веке все скупали спортивные курсы топ-модели Синди Кроуфорд и тренировались на износ, чтобы никакого намека на живот не осталось — в моде были подтянутые и мускулистые тела. Внушительных объемов в талии дамы стали стесняться. Сегодня же, когда бодипозитивное движение постепенно покоряет умы, женщине наконец можно быть любой, лишь бы ей самой было комфортно.

Какой живот должен быть у здоровой современной женщины — мнение врачей

Медики предупреждают: увлечение диетами и чрезмерная худоба, а также, как следствие, впалый живот создают риск осложнений при беременности. Специалисты не советуют женщинам весить меньше 50 килограммов, но и к сотне подбираться не стоит. Слишком большой «петровский» живот — тоже нехорошо, это признак ожирения, которое лишает многих дам здоровья и, соответственно, радости материнства.

Идеальная жировая прослойка выглядит как небольшой мягкий холмик ниже талии. Но и в этом случае важно не иметь вредных привычек, полноценно питаться и вести активный образ жизни. Тогда, под наблюдением докторов, разумеется, в ее чреве может вырасти крепкий, полноценный малыш.

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