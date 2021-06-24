Признак долголетия: обладатели каких имен могут дожить до 100 лет?

На дальнейшую жизнь человека может повлиять огромное число обстоятельств, в том числе выбор имени при рождении. Астрологи рассказали, обладатели каких имен способны прожить сотню лет.

Матвей, Максим, Марк

Мужчины с этими именами родились под покровительством Меркурия. Звезды им обещают долгую жизнь, однако излишняя вспыльчивость или раздражительность, наоборот, могут ее укоротить.

Валентина, Екатерина, Мария, Юлия

Люди, получившие такие имена при рождении, способны избежать любых конфликтов. Вероятность того, что они получат серьезные травмы в каких-либо драках, стремится к нулю. Поэтому до 100 лет они точно проживут.

Александр, Иван, Владимир

Представители сильного пола с этими именами появились на свет под покровительством мощной планеты-энергии — Марса. Однако такие люди проживут дольше только в том случае, если будут соблюдать правила здорового образа жизни, не употребляя наркотики и алкоголь.

Петр, Илья, Евгений, Николай

Если вы обладатель одного из перечисленных имен, вам крупно повезло. Будучи сильные духом, Петр, Илья, Евгений и Николай готовы пойти на любые риски. Но переусердствовать не стоит — увлечения дайвингом или альпинизмом могут привести к несчастному случаю.

Полина, Марина, Дмитрий, Кирилл

Этим людям покровительствует Плутон, планета трансформации и созидания. Их волнует, сколько им осталось жить на белом свете, поэтому они тщательно следят за здоровьем, чтобы быть всегда в тонусе.

Ирина, Татьяна, Сергей

Полные оптимизма и жизнелюбия, эти люди стараются не сгибаться и быть выше любых обстоятельств. В критические моменты они всегда найдут правильный выход, поэтому звезды обещают им долголетие.

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