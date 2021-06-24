Алые Паруса 2021– прямая трансляция

Признак долголетия: обладатели каких имен могут дожить до 100 лет?

|
Алиса Старжевская
4 426

Астрологи уверяют — носителям этих имен предначертана долгая и счастливая жизнь.

Признак долголетия: обладатели каких имен могут дожить до 100 лет?

Фото: Depositphotos / Xalanx

На дальнейшую жизнь человека может повлиять огромное число обстоятельств, в том числе выбор имени при рождении. Астрологи рассказали, обладатели каких имен способны прожить сотню лет.

Матвей, Максим, Марк

Мужчины с этими именами родились под покровительством Меркурия. Звезды им обещают долгую жизнь, однако излишняя вспыльчивость или раздражительность, наоборот, могут ее укоротить.

Валентина, Екатерина, Мария, Юлия

Люди, получившие такие имена при рождении, способны избежать любых конфликтов. Вероятность того, что они получат серьезные травмы в каких-либо драках, стремится к нулю. Поэтому до 100 лет они точно проживут.

Александр, Иван, Владимир

Представители сильного пола с этими именами появились на свет под покровительством мощной планеты-энергии — Марса. Однако такие люди проживут дольше только в том случае, если будут соблюдать правила здорового образа жизни, не употребляя наркотики и алкоголь.

Петр, Илья, Евгений, Николай

Если вы обладатель одного из перечисленных имен, вам крупно повезло. Будучи сильные духом, Петр, Илья, Евгений и Николай готовы пойти на любые риски. Но переусердствовать не стоит — увлечения дайвингом или альпинизмом могут привести к несчастному случаю.

Полина, Марина, Дмитрий, Кирилл

Этим людям покровительствует Плутон, планета трансформации и созидания. Их волнует, сколько им осталось жить на белом свете, поэтому они тщательно следят за здоровьем, чтобы быть всегда в тонусе.

Ирина, Татьяна, Сергей

Полные оптимизма и жизнелюбия, эти люди стараются не сгибаться и быть выше любых обстоятельств. В критические моменты они всегда найдут правильный выход, поэтому звезды обещают им долголетие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех женских именах, с обладательницами которых лучше не связываться.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
72.67
-0.50 86.71
-0.36
Какие дни недели считаются счастливыми и несчастливыми для разных знаков...

Последние новости

14:36
«Меня это очень злит» — Шепелев рассказал о разнице отцовских чувств к детям
14:28
«Минус 127 кг»: как Максим Фадеев выглядит после интенсивного похудения
14:16
Кремль продолжит занимать жесткую позицию по защите границ РФ
14:03
Владимир Путин обратится к выпускникам школ 25 июня
13:58
Актриса из сериала «Тайны следствия» умерла на 54-м году жизни
13:45
Поступил в суд: Иск на Гришковца за честь Земфиры рассмотрят по закону

Сейчас читают

Признак долголетия: обладатели каких имен могут дожить до 100 лет?
Какие дни недели считаются счастливыми и несчастливыми для разных знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
Очевидец снял первый взрыв на складе пиротехники в Москве с близкого расстояния

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака