Подсчет электронных голосов в Москве завершен на 100%

В Москве 20 сентября завершили подсчет результатов электронного голосования. Об этом свидетельствуют данные, отображенные на экранах в Мосгоризбиркоме.

Согласно представленной информации, обработано 100% результатов электронного голосования.

В тот же день председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев сообщил, что рабочая группа не зафиксировала нарушений в ходе выборов в рамках единого дня голосования — 2026.

При этом глава СПЧ обратил внимание на действия отдельных кандидатов в депутаты разных уровней. По его словам, некоторые из них временами ведут себя странно, в частности отказываются от участия в предвыборных дебатах.

Фадеев подчеркнул, что такие наблюдения относятся к поведению самих кандидатов и не связаны с работой избирательной системы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.