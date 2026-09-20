Более трех тысяч волн DDoS-атак обрушились на инфраструктуру выборов

Цифровые ресурсы, задействованные в голосовании, подвергались атакам с 18 сентября.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Более трех тысяч волн DDoS-атак на цифровую инфраструктуру избирательной системы России зафиксировали с начала голосования 18 сентября до 20:00 20 сентября. Об этом глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила во время итогового брифинга ЦИК РФ.
«Со старта голосования 18 сентября и до 20:00 20 сентября в общей сложности зафиксировано более 3000 волн DDOS-атак на задействованные в избирательном процессе цифровые инфраструктуры», — сказала она.
Памфилова также сообщила о диверсии на линии связи, которая произошла в субботу на Дальнем Востоке. По ее словам, последствия случившегося устранили в течение часа, поэтому многие не заметили сбоя. Попытка вывести из строя магистральные оптоволоконные линии была предпринята на территории Сахалина и Хабаровского края.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова подчеркнула, что государство сохранило устойчивость, несмотря на попытки извне сорвать выборы и санкционное давление. По словам омбудсмена, страна справилась с возникшими трудностями и продолжает развиваться.
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