Генпрокуратура не выявила серьезных нарушений в дни голосования

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 34 0

В ведомстве также не зафиксировали серьезных экстремистских проявлений и нарушений законодательства в сфере межнациональных отношений.

Генпрокуратура не выявила серьезных нарушений на выборах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

В России в дни голосования не выявили массовых и серьезных нарушений закона, а также значимых нарушений в сфере межнациональных отношений и экстремистских проявлений. Об этом 20 сентября представители Генеральной прокуратуры РФ заявили в информационном центре ЦИК России.

Замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров уточнил, что правоохранительные органы принимали меры для пресечения действий, способных привести к дестабилизации общественно-политической обстановки. В частности, специалисты выявляли и блокировали материалы с призывами к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности.

По его данным, с начала 2026 года прокуроры направили более 600 требований об ограничении доступа к деструктивному контенту.

Жафяров также сообщил, что за этот период Генпрокуратура признала нежелательной деятельность 101 иностранной международной организации. По результатам анализа в ведомстве пришли к выводу, что их деятельность в том числе была направлена на деструктивное воздействие на электоральные процессы и влияние на волеизъявление граждан.

Замначальника управления Генпрокуратуры РФ Наталья Емелькина отдельно подчеркнула, что массовых и серьезных нарушений закона как во время избирательных кампаний, так и непосредственно в дни голосования допущено не было.

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