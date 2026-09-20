Генпрокуратура не выявила серьезных нарушений в дни голосования

В ведомстве также не зафиксировали серьезных экстремистских проявлений и нарушений законодательства в сфере межнациональных отношений.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России в дни голосования не выявили массовых и серьезных нарушений закона, а также значимых нарушений в сфере межнациональных отношений и экстремистских проявлений. Об этом 20 сентября представители Генеральной прокуратуры РФ заявили в информационном центре ЦИК России.
Замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров уточнил, что правоохранительные органы принимали меры для пресечения действий, способных привести к дестабилизации общественно-политической обстановки. В частности, специалисты выявляли и блокировали материалы с призывами к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности.
По его данным, с начала 2026 года прокуроры направили более 600 требований об ограничении доступа к деструктивному контенту.
Жафяров также сообщил, что за этот период Генпрокуратура признала нежелательной деятельность 101 иностранной международной организации. По результатам анализа в ведомстве пришли к выводу, что их деятельность в том числе была направлена на деструктивное воздействие на электоральные процессы и влияние на волеизъявление граждан.
Замначальника управления Генпрокуратуры РФ Наталья Емелькина отдельно подчеркнула, что массовых и серьезных нарушений закона как во время избирательных кампаний, так и непосредственно в дни голосования допущено не было.
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