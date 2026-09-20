В России завершилось голосование на выборах в Госдуму

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 132 0

По данным опросов на выходе с избирательных участков, необходимые для участия в распределении депутатских мандатов результаты получили пять партий.

Голосование завершено: экзитпол на выборах в Госдуму 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва завершилось в России 20 сентября, последними закрылись участки в Калининградской области. После окончания голосования Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты экзитпола на своем сайте.

Согласно данным ВЦИОМ, 49,4% опрошенных на выходе с участков отдали свои голоса за «Единую Россию». Второй результат показала КПРФ — 14,2%, за ЛДПР проголосовали 10,7% респондентов.

Еще две партии, согласно экзитполу, преодолели необходимый барьер для участия в распределении депутатских мандатов. «Новые люди» получили поддержку 9,7% опрошенных, а «Справедливая Россия» — 6,6%.

Представленные показатели являются результатами опросов граждан на выходе с избирательных участков.

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