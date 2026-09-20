Захарова заявила о высокой явке россиян на выборах за рубежом

Показатели голосования за пределами России заметно превышают динамику предыдущих избирательных кампаний.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 20 сентября заявила о чрезвычайно высокой явке на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва за рубежом. Об этом она сказала в эфире ИС «Вести».
По словам дипломата, нынешняя активность избирателей заметно выше, чем во время предыдущих выборов. Захарова подчеркнула, что российское внешнеполитическое ведомство заранее готовилось к подобному уровню участия соотечественников в голосовании.
«Она, конечно, превышает динамику предыдущих выборов», — сказала официальный представитель МИД.
Среди участков с наибольшим числом проголосовавших Захарова выделила Ереван, Белград, Кишинев, Пхеньян и Кипр. Высокие показатели явки, по ее словам, также зафиксировали в Казахстане и на Пхукете.
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