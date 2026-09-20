Захарова заявила о высокой явке россиян на выборах за рубежом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 20 сентября заявила о чрезвычайно высокой явке на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва за рубежом. Об этом она сказала в эфире ИС «Вести».

По словам дипломата, нынешняя активность избирателей заметно выше, чем во время предыдущих выборов. Захарова подчеркнула, что российское внешнеполитическое ведомство заранее готовилось к подобному уровню участия соотечественников в голосовании.

«Она, конечно, превышает динамику предыдущих выборов», — сказала официальный представитель МИД.

Среди участков с наибольшим числом проголосовавших Захарова выделила Ереван, Белград, Кишинев, Пхеньян и Кипр. Высокие показатели явки, по ее словам, также зафиксировали в Казахстане и на Пхукете.

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