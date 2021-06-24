Век живи: как по внешнему виду определить долгожителя?

Существует несколько признаков долголетия, которые имеют научное обоснование.

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Фото: Depositphotos / luckybusiness

Секреты долголетия волновали умы ученых на протяжении длительного времени. Для этой цели они опрашивали многих пожилых людей, сумевших прожить до 100 лет, чтобы те поделились секретом своей молодости. 5-tv.ru рассказал о главных признаках долголетия, имеющих научное обоснование. 

Чистая кожа

Чистая кожа — без высыпаний, видимых признаков старения — свидетельствует о здоровом образе жизни. Также отсутствие заметных кругов под глазами означает, что человек спит по восемь часов в день, а также проводит свободное время на свежем воздухе. Так что соблюдая эти элементарные правила, можно продлить жизнь как минимум на несколько лет.

Роскошные волосы и ногти

Мягкие и струящиеся волосы, длинные и крепкие ногти — всеми этими признаками долгожители точно могут похвастаться. Очевидным признаком долголетия являются также белые и красивые зубы. Они свидетельствуют о достаточно количестве кальция в организме, который отвечает за функциональность костей.

Хороший аппетит

Снижение аппетита в значительной мере может повысить риск ранней смерти. Поэтому, чтобы замедлить старение организма, следует не только регулярно питаться, но и придерживаться разнообразного рациона.

Здоровый сон без ночных кошмаров

Ночные кошмары считаются абсолютной нормой в том случае, если они не вызывают чувство дискомфорта в течение дня. Если же после пробуждения не удается долго прийти в себя, то, стоит обратиться к специалисту, чтобы решить психологические проблемы.

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