Век живи: как по внешнему виду определить долгожителя?

Секреты долголетия волновали умы ученых на протяжении длительного времени. Для этой цели они опрашивали многих пожилых людей, сумевших прожить до 100 лет, чтобы те поделились секретом своей молодости. 5-tv.ru рассказал о главных признаках долголетия, имеющих научное обоснование.

Чистая кожа

Чистая кожа — без высыпаний, видимых признаков старения — свидетельствует о здоровом образе жизни. Также отсутствие заметных кругов под глазами означает, что человек спит по восемь часов в день, а также проводит свободное время на свежем воздухе. Так что соблюдая эти элементарные правила, можно продлить жизнь как минимум на несколько лет.

Роскошные волосы и ногти

Мягкие и струящиеся волосы, длинные и крепкие ногти — всеми этими признаками долгожители точно могут похвастаться. Очевидным признаком долголетия являются также белые и красивые зубы. Они свидетельствуют о достаточно количестве кальция в организме, который отвечает за функциональность костей.

Хороший аппетит

Снижение аппетита в значительной мере может повысить риск ранней смерти. Поэтому, чтобы замедлить старение организма, следует не только регулярно питаться, но и придерживаться разнообразного рациона.

Здоровый сон без ночных кошмаров

Ночные кошмары считаются абсолютной нормой в том случае, если они не вызывают чувство дискомфорта в течение дня. Если же после пробуждения не удается долго прийти в себя, то, стоит обратиться к специалисту, чтобы решить психологические проблемы.

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