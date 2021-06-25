Сказка скоро оживет: на Дворцовой завершились генеральные репетиции звезд на «Алых парусах 2021»

Главный российский выпускной «Алые паруса» начнется 25 июня в 22:00. 5-tv.ru стало известно, какие песни прозвучат на молодежном празднике. Исполнители оценили его масштаб и рассказали, как прошло их прощание со школой.

Организаторы тем временем напоминают об эпидемиологической ситуации в стране. Во избежание всплеска заболеваемости коронавирусом, медики рекомендуют наблюдать за торжеством с мониторов или экранов телевизоров.

Одним из самых ярких звезд «Алых парусов» стал молодой исполнитель Ваня Дмитриенко. Молодой человек ворвался в музыкальные чарты с песней «Венера-Юпитер» в 2021-м. Недавно парень дал первое интервью, а вскоре него свалилась бешеная популярность. Дмитриенко сам еще не окончил школу и пока не свыкся со звездным статусом. Приглашение на сцену главного выпускного петербургских старшеклассников стало для Вани настоящим сюрпризом.

Ваня Дмитриенко признался, что у него самого не было выпускного в классическом понимании. Прощание со школой его ждет в будущем, а в этом году в свой выпускной он давал концерт. Однако молодой человек хочет подарить слушателям настоящее счастье, пусть многие гости смогут присутствовать на «Алых парусах» лишь в качестве зрителей онлайн-трансляции.

Кроме начинающих исполнителей на «Алых парусах» выступят и маститые артисты. В их числе окажется певица Анита Цой. Она споет нежную композицию под названием «Пятый океан». Вместе со звездой на сцене появятся акробаты, которым придется танцевать, свисая на веревках над сценой.

Звезды шоу «Орел и Решка» Алина Астровская и Антон Лаврентьев подарят слушателям песню «Когда закроют города». Композиция родилась в ковидный 2020-й. В ней идет речь о влюбленной паре, живущей в городе под колпаком. Но, несмотря не безвыходное положение, пара решает остаться на месте, потому что для них главное — быть друг с другом.

В перерыве от репетиции музыканты дали небольшое интервью. Алина призналась, что они с любимым переживают и одновременно с этим радуются возможности выйти на сцену «Алых парусов». Также звезды рассказали как прошли их выпускные вечера и что они чувствуют, видя то, с каким размахом устраивают прощальные выпускные для школьников сегодня.

В этом году на сцене «Алых парусов» выступит певец Jony. Артист исполнит проникновенную балладу «Лали».

А вот откроет «Алые паруса» казанская группа Dabro. Музыканты исполнят самые популярные из своего репертуара песни. Одной из них будет композиция «Юность», принесшая коллективу известность.

Участники проекта признались, что им особенно приятно будет открыть «Алые паруса» с гитарой в руках. По словам артистов, этот инструмент сопровождает их всю жизнь. Исполнители пообещали слушателям не только живой звук, но и новую композицию — «А на часах 00:00». Трек уже успел полюбиться выпускникам. Слова из нее то и дело можно услышать из уст молодых людей и девушек в готовящемся к «Алым парусам» Санкт-Петербурге.

Одной из ярчайших звезд «Алых парусов» станет певец Niletto. Кумир миллионов подростков исполнит песню «Если тебе будет грустно». На сцене он появится на горнолыжном подъемнике. Позади него на больших экранах покажут зимние просторы и заснеженные леса с морозной прохладой, который так не хватает в непривычный для Северной столицы жаркий июнь.

Репетиция артистов собрала на Дворцовой площади толпу желающих увидеть звезд первой величины. Позже вход на мероприятие будет возможен только по пропускам. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации медики рекомендуют посмотреть «Алые паруса» по телевизору. Трансляцию праздника проведет Пятый канал. Выступление звезд также будут транслировать и в интернете: на сайте канала и его официальных аккаунтах в социальных сетях.

Появлением еще в Ленинграде в конце 60-х годов XX века праздник «Алые паруса» обязан невероятной популярности одноименного фильма, где главные роли исполнили Василий Лановой и Анастасия Вертинская. А после многолетнего перерыва он был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала, чтобы у всех на глазах продолжалась рождаться легенда Александра Грина — легенда о победившей мечте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое мероприятие откроет «Алые паруса».