Алые паруса — 2021: как это было

«Ходит по рукам»: Соседов предрек Макеевой скорый развод с четвертым мужем

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Виктория Андреева
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В конце мая 2021 года актриса официально узаконила отношения с мужчиной, который строил ей дом. Ради звезды Роман Мальков оставил мать своих четверых детей.

«Ходит по рукам»: Соседов предрек Макеевой скорый развод с четвертым мужем

Фото: Instagram @makeevan

Актриса Анастасия Макеева безмерно счастлива: она вышла замуж за человека, о котором мечтала всегда. Со слов селебрити, ее четвертый супруг Роман Мальков — удивительно нежный, заботливый, чуткий и добрый мужчина. Чтобы доказать серьезность своих намерений, он даже решился обвенчаться с селебрити — на такой шаг сегодня готов пойти не каждый, не говоря уж о банальном походе в ЗАГС.

Фанаты Макеевой пищат от радости, надеясь, что в этих отношениях любимица наконец обретет спокойствие и может быть даже станет мамой (из-за генетических особенностей все ранние попытки селебрити забеременеть закончились ничем). А вот музыкальный критик Сергей Соседов призывает не делать поспешных выводов об успешности этого брака. По его мнению, Анастасия еще не раз будет невестой.

Эксперт считает, что свадьба с многодетным отцом, за отношения с которым до сих пор борется его бывшая супруга Светлана, для Макеевой — очередной жизненный эксперимент. И не более того.

«Я думаю, что история закончится, потому что Настя не первый раз замужем. У нее были известные мужья, а это просто очередная игрушка. Потом у нее будет шестой, седьмой, десятый муж. Потому что Настя уже и так ходит по мужским рукам», — заключил Соседов в интервью телеведущему Андрею Малахову.

Instagram @makeevan

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Макеева и Роман Мальков несколько месяцев скрывали свои отношения. Во многом потому, что не хотели проблем с экс-супругой. Узнав про «похождения» строителя, Светлана начала ходить по шоу и требовать справедливости. Женщина настаивала, что Мальков не платит алименты на общих несовершеннолетних детей и жаловалась, что под влиянием Макеевой взрослый сын переехал к папе в Москву. Актрису же брошенная называет не иначе как разлучницей.

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