Главный праздник всех выпускников в Петербурге начался с большого концерта на Дворцовой площади, хедлайнером которого стала Светлана Лобода. Когда она в свете софитов появилась на сцене, молодежь была вне себя от счастья!

Вот уже несколько лет подряд эпатажная дива входит в ТОП самых востребованных артистов. Ее хиты слушают все, от мала до велика. Сомнений, кого брать хедлайнером на «Алые паруса», у организаторов не было: конечно, Лободу.

Ее концертные номера выше всяких похвал! Светлана исполнила свои самые яркие хиты — «Твои глаза», «К черту любовь» и «Пуля-дура». А также лучшие треки любимых «учителей» — Аллы Пугачевой и Валерия Меладзе. «Текила-любовь», «Живи спокойно, страна» — публика отчаянно подпевала Лободе.

«Ты — суперзвезда!» — обратилась к каждому выпускнику певица во время выступления.

«Алые паруса» проводятся в Северной столице с 1968 года. В наши дни его организуют при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Северной столицы и Пятого канала. Ежегодно создатели шоу ставят перед собой невероятно сложную задачу — осчастливить каждого подростка, заставить верить в мечты, и всякий раз выполняют план сполна.

Несмотря на то, что в России вступили в силу серьезные коронавирусные ограничения, администрация города не стала лишать молодежь главного праздника в жизни. Губернатор Александр Беглов лично обратился к жителям Северной столицы и ее гостям с просьбой не рваться на шоу — на него пускают исключительно виновников торжества. Это необходимо для всеобщей безопасности. Все желающие могут наблюдать за действом посредством онлайн-трансляции.

«Алые паруса» официально признаны самым лучшим шоу в мире. В 2021 году оно стало триумфатором престижного конкурса Global Eventex Awards — профессионалы называют его «Оскаром» ивент-индустрии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректор общества «Знание» вместе с участниками «Алых парусов» запустил новую онлайн-платформу.