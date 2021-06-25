Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса 2021»

25 июня в 22:00 ветер вновь наполнил паруса брига «Россия» и в Северной столице ожила сказка. Начался главный праздник российских выпускников — «Алые Паруса».

В этом году из-за пандемии количество зрителей ограничили — на Дворцовую площадь и набережную Невы смогли попасть только петербургские выпускники. Каждый из них прошел контроль температуры и надел маску. Для посторонних вход закрыли.

Праздник сделали полностью безопасным. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов записал видеообращение к петербуржцам и гостям Северной столицы, в котором напомнил об условиях пребывания на мероприятии.

Организаторы праздника уверены — тем, кто будет смотреть его дистанционно, повезет ничуть не меньше, чем вчерашним школьникам. Выпускники не увидят и половины того, что покажут телезрителям. В считанные секунды, благодаря камерам, можно будет переместиться из одной точки шоу — в другую.

На концерте традиционно выступят лучшие и самые популярные артисты: Светлана Лобода, Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев. Также зрители увидят первый полет человека в космос, победу великого князя Александра Невского и его войска на Чудском озере. А еще зрителям покажут, как писал свои произведения Александр Пушкин и совершал открытия Михаил Ломоносов.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 1960-х годов была навеяна романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина.

Корабль с алыми парусами — уникальное украшение праздника. Общая площадь парусов сегодня составляет 900 квадратных метров. Если судно выйдет в открытое море, то ветер сможет разогнать его до 16 узлов или почти 30 километров в час — максимально возможной скорости для данного класса кораблей.

В 2021 году «Алые паруса» стали триумфаторами престижного конкурса Global Eventex Awards — профессионалы называют его «Оскаром» ивент-индустрии. Проект Пятого канала завоевал четыре золотых награды и серебряную.