Гендиректор «Знания» с участниками «Алых парусов» запустил новую онлайн-платформу

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль выступил перед участниками шоу «Алые паруса». Он поздравил выпускников с окончанием учебы и объявил о запуске нового масштабного проекта — онлайн-платформы «Другое дело», созданной при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и Федерального агентства по делам молодежи.

Концепция проекта проста и понятна — сделать так, чтобы каждый гражданин мог участвовать в общественно полезных и развивающихся активностях и получать за это вознаграждения. На платформе планируется разместить призы более чем от 50 партнеров.

«”Другое дело" — это платформа для того, чтобы начать путь совершенствования мира и начать его с самого себя. Главное это очень просто! Вам всего лишь нужно открыть, запустить и выбрать задание. Например, участие в спортивном событии или посещение лекций. За все это вы будете получать баллы, а баллы обменивать на бонусы. Это уже, например, стажировки в крупных компаниях!» — раскрыл суть проекта Древаль.

Гендиректор «Знания» презентовал уникальный QR-код, отсканировав который можно сразу установить приложение «Другого дела».

«Работает, ребята! Дальше вы знаете, что делать. Еще раз с праздником!» — добавил общественный деятель.

5-tv.ru

«Алые паруса» — традиционный праздник всех выпускников, который проводится в Петербурге с 1968 года. Авторы идеи создали шоу по мотивам одноименной повести Александра Грина, что рассказывает о мечте, любви и романтике. Сегодня мероприятие проводится при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Северной столицы и Пятого канала.

В 2021 году из-за коронавирусных ограничений «Алые паруса» представили в измененном формате. Они, скорее, напоминают бал выпускников — гостям Петербурга и местным жителям запретили присутствовать на шоу. Сегодня слишком велики риски заразить молодых людей опасным COVID-19. Однако понаблюдать за масштабным действом можно посредством онлайн-трансляции и в эфире Пятого канала — так никакие детали не будут упущены.

После грандиозного концерта на Дворцовой площади выпускников ждет шоу в акватории Невы. Главное украшение праздника — уникальный бриг «Россия», который традиционно ходит под алыми парусами. Его маневры сопровождаются удивительной красоты пиротехническими постановками. За событиями наблюдает весь мир!

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анита Цой выступила на легендарной сцене «Алых парусов».