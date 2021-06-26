Твердость принципов и металл в голосе. Китайский гороскоп с 28 июня по 5 июля

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Tanya Bendz, основанных на древней китайской системе предсказаний судьбы Бацзы.

Если вы устали от неблагоприятных прогнозов последнего времени — предстоящая неделя отличное время, чтобы сделать сразу все отложенные на потом важные дела. Постарайтесь их спланировать на вторник, среду или четверг — эти дни будут наиболее удачными. И конечно же, при чтении прогноза учитывайте свои персональные карты бацзы.

Чтобы рассчитать свою персональную карту можно зайти на любой онлайн-калькулятор бацзы и ввести свою дату и час рождения. Получившая таблица из восьми иероглифов будут вашим персональным бацзы-кодом.

Понедельник, 28 июня. Инь Огонь и Коза.



День не самый легкий в эмоциональном плане. Будет четкое ощущение, что окружающие все время тормозят, контракты зависают, а договоренности срываются. И что все это делается специально! В некоторых случаях так и будет, но по большей части все ваши ощущения несправедливости в этот понедельник — просто ощущения.

Стоить заметить, что чувство провала не подведет Быков и Коз — им в понедельник будет сильно некомфортно.

Чтобы отработать энергии дня и не навредить себе — посвятите понедельник уборке и очищению. Пост, диета, развод, уход с ненавистной работы, от нелюбимого партнера, расхламление и удаление зубов — самые правильные занятия понедельника.

Избавились? Выдохнули? Ну вот и славно — можно нырять во вторник, он будет довольно благоприятным.

Вторник, 29 июня. Ян Земля и Обезьяна.



День твердых принципов и железных договоренностей. Хорошо в этот день начинать что-то новое — подписывать контракты, устраивать новоселье, покупать имущество.

Но есть у вторника одна особенность — все, что придет в этот день, будет множиться. И хорошее, и плохое. Поэтому мой совет — тщательно продумывать все свои важные дела перед их началом и не полагаться на эмоции.

Не стоит во вторник влезать в долги и устраивать свадьбу. И на новую работу тоже выходить не рекомендуется, лучше подождать до среды.

Эмоции, кстати, могут захлестнуть людей знака Тигр, у них вечная схватка с Обезьянами.

Среда, 30 июня. Инь Земля и Петух.



Самый благоприятный день недели, энергии уравновешивают друг друга. Рекомендуется планировать на эту среду подписание важных контрактов, свадьбы, путешествия, инвестиции, открытие бизнеса.

В среду будет хорошо покупать драгоценности, устраивать вечеринки, делать презентации и организовывать дефиле.

Поскольку энергии дня баланс — будет сложно что-то выиграть, поэтому перенесите судебные баталии на другую дату.

Не совсем в своей тарелке будут чувствовать себя в этот день Кролики.

Четверг, 1 июля. Ян Металл и Собака.



День — как скала. Стабильный и непоколебимый. Много энергии, много устойчивости — мало разговоров. Если вы не успели сделать все свои важные дела в предыдущие два дня — смело заканчивайте их сегодня — окончание недели будет неустойчивым.

Хорошо пойдут во вторник долгосрочные проекты, не очень — дела быстрые. Можно смело идти лечиться, покупать корову, брать на работу ценного сотрудника.

День неблагоприятен для людей с Драконом в карте. Если вы Дракон по году — то могут быть ссоры со старшим поколением, если по месяцу — то неурядицы на работе, а если по дню — то вероятны разногласия с супругами.

Пятница, 2 июля. Инь Металл и Свинья.



День амбивалентный — кому-то может повезти, а кто-то схлопочет негатива. Неплохо могут идти дела у Свиней, Кроликов и людей искусства. Те, кто вел долгие переговоры, имеют шанс наконец договориться.

Но поскольку энергии дня не очень сильные и довольно расхлябанные, то вполне вероятны срывы планов. В итоге все будет зависеть от вашей личной персональной удачи. День неблагоприятен для людей знака Змея.

Общая рекомендация на любой случай — завалиться на диван/пляж/яхту — отдыхать.

Суббота, 3 июля. Ян Вода на Крысе.



Ээээх, прокачу! День — океанская волна и персональный ад для Лошадей. А поскольку Лошадь — знак месяца, то ее войны с Крысой дня распространятся на всех.

Китайские специалисты называют такой день «днем разрушения» и синхронно советуют не выбирать его для любых важных событий. Лечь и отдыхать. Отдыхать и лежать. Отдыхать.

Если не послушаетесь и затеете суперважные дела — просто потеряете время. Ну или изведетесь в попытках удержать ситуацию/эмоции/планы. А вам это нужно?

Воскресенье, 4 июля. Инь Вода и Бык — символы дня. После бурной субботы последует тихое, прохладное (по эмоциям) воскресенье. Захочется заняться домом, детьми, приготовлением пирогов и задушевными разговорами. Вот и занимайтесь на здоровье.

Если захочется сделать что-то более трудоемкое или рискованное — не стоит, право. Люди-Козы к вам это особенно относится. Напоминаю, все еще лето, все еще выходные, все еще релакс.

Всем удачного бацзы!