Алые паруса — 2021: как это было

Названа причина смерти владельца яхты «Черная жемчужина» Олега Бурлакова

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Светлана Шевченко
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Российский бизнесмен недавно прилетел из Москвы в Монако, где проживал последние годы.

Названа причина смерти владельца яхты «Черная жемчужина» Олега Бурлакова

Фото: www.globallookpress / Giovanni Romero - TheYachtPhoto.

Причиной смерти российского миллиардера и владельца уникальной яхты «Черная жемчужина» Олега Бурлакова стал коронавирус. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на друга семьи.

«К сожалению, Олег скончался после короткой битвы с COVID 19. Именно его видение и желание увидеть построенные в будущем яхты оказали гораздо менее разрушительное воздействие на планету», — говорится в Instagram-аккаунте яхты «Черная жемчужина».

Instagram @syblackpearl

Известно, что 71-летний бизнесмен недавно прилетел из Москвы в королевство Монако, где проживал последние годы.

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