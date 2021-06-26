Названа причина смерти владельца яхты «Черная жемчужина» Олега Бурлакова

Причиной смерти российского миллиардера и владельца уникальной яхты «Черная жемчужина» Олега Бурлакова стал коронавирус. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на друга семьи.

«К сожалению, Олег скончался после короткой битвы с COVID 19. Именно его видение и желание увидеть построенные в будущем яхты оказали гораздо менее разрушительное воздействие на планету», — говорится в Instagram-аккаунте яхты «Черная жемчужина».

Instagram @syblackpearl

Известно, что 71-летний бизнесмен недавно прилетел из Москвы в королевство Монако, где проживал последние годы.