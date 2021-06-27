«Меня зовут Алла»: лицо внучки Пугачевой впервые показали родители

Племянник примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Влад и его жена Гузель впервые показали личико своей десятимесячной дочери, названной в честь знаменитой бабушки Аллой. Фото улыбающейся малышки опубликовала на своей странице в Instagram ее мама.

«Всем привет! Меня зовут Алла, мне десять месяцев. Я люблю мультики и маму с папой. А вас как зовут? Давайте знакомиться», — подписан снимок.

Instagram @guzel.pugacheva

Ранее Примадонна взяла под опеку сына своего племянника, который родился в его первом браке. Мальчик по имени Евгений (назван в честь дедушки, брата Аллы Пугачевой, умершего десять лет назад после операции на сердце) сейчас живет в семье водителя певицы Игоря Польшикова и считает мужчину своим папой.

Дело в том, что Влад и его первая жена Виктория после рождения сына увлеклись наркотиками. Дошло до того, что у мужчины отнялись ноги, а его супруга впала в кому после неудачной инъекции в вену. Пугачевой пришлось забрать маленького Женю на воспитание, а племянника отправить на лечение от наркозависимости в Израиль.

После реабилитации Влад полностью изменил свою жизнь, а два года назад встретил бухгалтера из Казани Гузель. Молодые люди расписались, а вскоре у них родилась девочка, которую они назвали Аллой.

Сейчас племянник Пугачевой занимается благотворительными проектами, а его жена по-прежнему работает бухгалтером. Так же как у супруга, у Гузель есть сын от первого брака.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, племянник примадонны российской эстрады Влад Пугачев и его супруга Гузель крестили свою дочь Аллу, названную в честь бабушки. Таинство прошло в Храме Всех Святых на Соколе, крестными родителями стали друзья семьи.