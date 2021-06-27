Анита Цой рассказала о фатальных последствиях перенесенного коронавируса
После перенесенного заболевания у певицы появились нарушения в организме из-за которых ей пришлось сделать операцию.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Пандемия коронавируса не обошла стороной и звезд российской эстрады. Так, народная артистка России Анита Цой после перенесенного COVID-19 сообщила, что на этом ее неприятности со здоровьем не закончились. О своих последствиях коронавируса 50-летняя певица рассказала в программе НТВ «Ты не поверишь». Анита призналась, что у нее онемела рука.
Она сообщает, с нетерпением ждала окончания болезни и своего выздоровления, однако результаты обследования врачей не обрадовали композитора. Медики сказали, что у нее в организме нарушился баланс гормонов и минералов.
Для лечения артистке пришлось заплатить более трех миллионов рублей за операцию в швейцарской клинике. Известно, что операция и реабилитация после него прошли успешно.
Напомним, 5-tv.ru рассказывал, как Анита Цой удивила петербургских выпускников грандиозным шоу на мероприятии «Алые паруса».
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