Вращать бесполезно: врач назвал простой и быстрый способ снять усталость глаз

Многие люди, особенно работающие с документами или за экраном монитора, часто жалуются на усталость глаз. Есть простой способ, который поможет снять напряжение. О нем в комментарии 5-tv.ru рассказал детский офтальмолог, офтальмохирург, доктор медицинских наук и профессор Игорь Азнаурян.

В первую очередь, по словам врача, нужно бороться не с усталостью глаз, а с общей утомляемостью.

«Я тоже очень много работаю, в том числе глазами, я микрохирург, я оперирую людей, тем более детей, у которых глаза значительно меньше, чем у взрослых. И я, честно говоря, не совсем понимаю, какую смысловую нагрузку несет в себе определение „усталость глаз“. Есть общая усталость, которая возникает при интенсивной интеллектуальной работе или длительном чтении», — пояснил Азнаурян.

Офтальмолог отметил, что общая усталость, которую многие ощущают как тяжесть в голове или в глазах, может возникнуть при сильном стрессе, например, когда вы перенервничали на работе. В интернете можно найти множество упражнений, которые якобы помогают избавиться от этого неприятного чувства, однако, по мнению доктора медицинских наук, прибегать к этим методам не стоит.

«Обычно советуют делать упражнения для глаз: крутить их в разные стороны. Я хочу отметить, что глаза в упражнениях не нуждаются. Они сами по себе самый часто двигающийся орган. Так интенсивно, как работают глазные мышцы, не работает ни одна другая мышца, даже сердечная», — пояснил профессор.

При этом врач отметил, что существует один действенный метод избавиться от усталости. С его слов, способ довольно простой, занимает мало времени, да и сам специалист часто его использует после длительных операций, когда необходимо избавиться от чувства утомления.

«Я делаю это таким образом: я закрываю глаза и у меня на черном фоне „плывут“ такие белые облака. Необходимо мысленно избавиться от этих облаков — нужно мысленно инициировать в голове, чтобы перед глазами было абсолютно темно, просто черный цвет. Буквально две-три минуты стоит так поделать, и вы почувствуете себя заново рожденным», — поделился советом Игорь Азнаурян.

Общая усталость — не единственная проблема, с которой сталкивается человек в современном мире. Все чаще офисные работники страдают из-за снижения остроты зрения. Особенно это касается людей старше сорока Ранее 5-tv.ru писал, как сохранить здоровье глаз в этом возрасте.