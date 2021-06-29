Перестать учиться: ТОП-4 «отдыхательных» принципов для детей от доктора Комаровского

Частенько перед выходом в школу дети мучают родителей фразами, вроде «мы не успели отдохнуть на летних каникулах». Кто-то сочтет это баловством, кто-то элементарной ленью. А вот знаменитый врач-педиатр Евгений Комаровский уверен, что даже за три месяца официального «отпуска» подростки могут серьезно подустать.

Почему так происходит? Все из-за несоблюдения режима дня и отсутствия конкретного плана на каникулы, считает медик. Для тех, кто не знает, как правильно расслабляться с детьми, эксперт разработал специальную методичку. Достаточно соблюдать всего четыре главных «отдыхательных принципа», и семья будет счастлива!

Дайте мозгу отдохнуть

Комаровский настоятельно рекомендует перестать заставлять детей делать уроки на каникулах. Врач считает, что маленьким людям очень важно смещать вектор внимания, менять обстановку. Если решать по 40 примеров по математике ежедневно — даже взрослый может сойти с ума.

«Учиться можно совсем другим вещам, на которые до отдыха времени не хватало: как называется этот цветок, как под дождем развести костер и так далее», — подчеркнул педиатр.

Больше движения

В эпоху развитых технологий дети все больше времени проводят за игрой на компьютере или других гаджетах. А это в корне неверно, отмечает доктор Комаровский. Врач призывает подростков больше времени уделять спорту: прыгать, бегать, купаться, кататься на лодках и велосипедах. Так организм насытится энергией и больше сил накопится к моменту выхода на учебу.

Instagram @doctor_komarovskiy

Кормление по аппетиту

Еще одна большая ошибка — постоянно заставлять детей есть. В некоторых семьях принято закармливать ребенка всевозможными супами, макаронами и сосисками, булочками и конфетами, пока живот не раздуется до небывалых размеров — тогда родители точно знают, что сыт.

Евгений Комаровский убежден: если ребенок действительно захочет кушать — он обязательно попросит. Но пока молчит, пичкать всем, чем попало, формируя пищевую зависимость, точно не стоит.

Свежий воздух

Свежий воздух жизненно необходим каждому. Если семья проживает в «каменных джунглях», где ежедневно снуют миллионы машин, загрязняя атмосферу, общее состояние безусловно будет угнетенным. Совсем необязательно по нескольку раз в год вывозить ребенка на море. Но выбраться на прогулку в ближайший парк или лес очень даже полезно.

«Свежий воздух — любой ценой. За пределы городов, подальше от машин, заводов, толпы, магазинов», — заключил знаменитый доктор.

Ранее 5-tv.ru рассказал, с какого возраста детей можно купать в море.