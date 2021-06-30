ТОП-5 представительниц знаков зодиака, которых чаще всего бросают мужчины

Астрологи утверждают, что некоторые качества и черты характера у нас врожденные, поэтому стоит учитывать свой знак зодиака при выборе партнеров. Порой звезды так сильно влияют на наши жизни, что разрушают отношения. По мнению специалистов по гороскопам, есть пять знаков, от представительниц которых чаще других уходят мужчины.

Скорпион

Непредсказуемость женщин-Скорпионов манит мужчин. Они воплощают в себе все противоположные качества: целомудрие и распущенность, загадку и откровенность — и активно пользуются своей притягательностью. Если мужчина сумеет заинтересовать представительницу знака, то избранница благосклонно согласится выйти за него замуж. Однако, та самая изменчивость плохо скажется на семейной жизни, и у мужчины рано или поздно возникнет желание сбежать.

Лев

Темпераментные и яркие Львицы, знают себе цену и умеют заинтересовать собой. Они собирают вокруг себя целую свиту поклонников, оказывая ответные знаки внимания в зависимости от собственного настроения. Прежде чем допустить потенциального партнера к себе, представительницы знака обязательно проверят серьезность намерений всеми возможными способами. В семейной жизни они будут считать себя коронованными особами. Такие женщины порой не знают, чего хотят: им может не нравится в партнере как угодливость, так и жесткость. С Львицей очень трудно порвать отношения, ведь бросить избранника имеет право только она.

Близнецы

В период первых свиданий с девушками-Близнецами, как правило, легко и радостно. Они умеют развлекаться, обожают романтику, с восторгом принимают любую сумасшедшую идею. Однако, стоит появиться в семейной жизни рутине, женщина незамедлительно разочаровывается и начинает страдать от нехватки приключений. И если супруг не способен дать возлюбленной новых впечатлений, их отношения разрушатся.

Рыбы

Женщин-Рыб нельзя назвать плохими женами. Они заботливы и нетребовательны, однако, присущая им страсть к манипулированию может действовать на избранника весьма угнетающе. Регулярные скандалы по любому поводу сменяются играми в молчанку, они способны вывести из себя любого. Тем не менее представительницы знака твердо уверены, что только так они смогут сплотить семью вокруг себя. А мужчине остается лишь терпеть и принимать, либо бежать без оглядки.

Стрельцы

Из женщин, рожденных под этим знаком также получаются хорошие жены. Они умны и интересны, могут идти на компромисс, умеют сочувствовать. Строить с ними отношения — одно удовольствие. Однако женщина-Стрелец никогда не станет домохозяйкой, чья жизнь заключена в содержании дома и воспитании детей. Круг интересов такой женщины настолько обширен, что они ни за что не дадут закрыть себя на кухне, и это пугает несамостоятельных в быту мужчин.

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