От операций до смерти: как по линиям на ладони определить опасные моменты в своей жизни

По рукам человека можно многое сказать о состоянии его здоровья, а также распознать потенциальные угрозы в организме. Хиромант Иван Громов рассказал 5-tv.ru, как по линиям на ладони выявить и вовремя предотвратить проблемы в организме.

«Главным отражением жизненных сил человека, его жизненного потенциала является линия жизни, опоясывающая большой палец. Любые повреждения хирографического рисунка на линии жизни, будь то „острова“, или утончения — это всегда деструктивные признаки, которые сулят достаточно серьезные проблемы со здоровьем», — рассказал эксперт.

Как определить по ладони, что вас ждут тяжелые болезни

Хиромант отметил: чтобы выявить потенциальные проблемы в организме нужно смотреть на свою правую ладонь, даже если вы левша. Основная информация заложена именно в этой руке. Со слов Ивана Громова, если вы видите на своей линии жизни — так называемый островок, то есть линия жизни прерывается и потом снова продолжается, это может быть предвестником достаточно серьезных проблем в будущем.

«Островки означают, что в будущем вас могут ожидать серьезные операционные вмешательства или госпитализации. Истончения, то есть когда линия идет одной толщины и одной глубины, а потом на каком-то участке становится более бледной, значит, что на этом отрезке жизни у вас может быть упадок жизненных сил, вызывающий достаточно серьезные заболевания, которые портят качество жизни», — отметил хиромант.

Как определить по ладони возраст, в котором придет болезнь

Эксперт рассказал, что правильно определить возраст, когда вас могут ожидать проблемы со здоровьем — достаточно сложно. Однако, Громов отметил, что есть несколько простых советов, как это можно сделать самостоятельно.

«Нужно провести перпендикулярную линию от середины указательного пальца до середины линии жизни, точка пересечения — это примерный возраст десяти лет. Ставим еще одну точку между указательным и средним пальцем и проводим еще один перпендикуляр — это 20 лет», — пояснил хиромант.

Такие перпендикуляры нужно проводить до того места, где линия жизни прерывается, и тогда вы сможете определить примерный возраст, когда вас могут настигнуть проблемы со здоровьем.

Как понять по ладони, что именно будет болеть

Со слов эксперта, отдельное внимание стоит обратить на линию головы. Определить ее нахождение довольно просто — это вторая горизонтальная линия, если считать от пальцев.

«Эта линия отражает состояние опорно-двигательного аппарата, зрение, а также проблемы с дыхательной системой. Повреждения на линии головы могут указать на те или иные проблемы», — рассказал Громов.

Хиромант отметил, что если вы заметили какие-то повреждения на своих основных линиях — это повод обратиться к специалисту, который сможет дать верную расшифровку этих негативных знаков. Не лишним будет пройти медицинское обследование, чтобы исключить наличие серьезных недугов.

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