Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер в 32 года

Актер Ростислав Гулбис скоропостижно скончался в 32 года. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердила его агент Екатерина Гольцман.

«Это то, что я знаю от его девушки — приступ панкреатита», — заявила она.

Ростислав Гулбис стал популярен после участия в сериалах на телеканале ТНТ. В его копилке — «Полицейский с Рублевки», «Кома», «Чернобыль. Зона отчуждения». На днях на экраны вышла его последняя работа «Проклятый чиновник».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 29 июня стало известно о смерти режиссера фильма «Место под солнцем» Александра Воропаева.