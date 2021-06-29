Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер в 32 года

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Светлана Шевченко
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Ростислав Гулбис стал популярен после участия в сериалах на телеканале ТНТ.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер в 32 года

Фото: Instagram @gulbisrostislav

Актер Ростислав Гулбис скоропостижно скончался в 32 года. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердила его агент Екатерина Гольцман.

«Это то, что я знаю от его девушки — приступ панкреатита», — заявила она.

Ростислав Гулбис стал популярен после участия в сериалах на телеканале ТНТ. В его копилке — «Полицейский с Рублевки», «Кома», «Чернобыль. Зона отчуждения». На днях на экраны вышла его последняя работа «Проклятый чиновник».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 29 июня стало известно о смерти режиссера фильма «Место под солнцем» Александра Воропаева.

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