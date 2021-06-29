Агент назвала причину смерти звезды «Полицейский с Рублевки» Гулбиса

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 2 479

Актер скоропостижно скончался на 33-м году жизни.

Фото, видео: Instagram @gulbisrostislav, 5-tv.ru

Причиной смерти популярного актера Ростислава Гулбиса стал приступ панкреатита. Об этом в интервью 5-tv.ru сообщила Екатерина Гольцман со ссылкой на его девушку.

Она добавила, что в последнее время он на здоровье не жаловался, однако периодически у него были приступы. При этом она подчеркнула, что причиной болезни не был алкоголь.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Ростислав Гулбис скоропостижно скончался 29 июня на 33-м году жизни.

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