Агент назвала причину смерти звезды «Полицейский с Рублевки» Гулбиса

Причиной смерти популярного актера Ростислава Гулбиса стал приступ панкреатита. Об этом в интервью 5-tv.ru сообщила Екатерина Гольцман со ссылкой на его девушку.

Она добавила, что в последнее время он на здоровье не жаловался, однако периодически у него были приступы. При этом она подчеркнула, что причиной болезни не был алкоголь.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Ростислав Гулбис скоропостижно скончался 29 июня на 33-м году жизни.