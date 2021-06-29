Агент назвала причину смерти звезды «Полицейский с Рублевки» Гулбиса
| Светлана Шевченко Шоу-бизнес Эксклюзив 2 479
Актер скоропостижно скончался на 33-м году жизни.
Эксклюзив
Фото, видео: Instagram @gulbisrostislav, 5-tv.ru
Причиной смерти популярного актера Ростислава Гулбиса стал приступ панкреатита. Об этом в интервью 5-tv.ru сообщила Екатерина Гольцман со ссылкой на его девушку.
Она добавила, что в последнее время он на здоровье не жаловался, однако периодически у него были приступы. При этом она подчеркнула, что причиной болезни не был алкоголь.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Ростислав Гулбис скоропостижно скончался 29 июня на 33-м году жизни.
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