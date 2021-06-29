«Версии разнятся»: коллега Гулбиса назвал новую возможную причину смерти актера

Причиной смерти актера Ростислава Гулбиса, известного по съемкам в сериале «Полицейский с Рублевки», может быть вовсе не панкреатит. Об этом 5-tv.ru сообщил его коллега, звезда того же сериала Роман Попов.

«Мне неизвестны подробности его смерти. Есть несколько версий, они разнятся. У него были проблемы с почками. Скорее всего, это (смерть — Прим. ред.) от острой почечной недостаточности», — рассказал актер.

По его словам, незадолго до смерти Гулбис попал в одну из костромских больниц. В городе он оказался, чтобы помочь друзьям — группе Good Times. Девушка Ростислава считает, что причиной его смерти стала врачебная ошибка.

«В общем, все что мне известно, что его девушка считает это врачебной ошибкой. Приступ (панкреатита — Прим. ред.) был серьезный», — добавил Попов.

В заключение актер поделился, каким запомнит своего коллегу Ростислава Гулбиса.

«Ростик был светлым, искренним и очень добрым человеком. Он останется в моем сердце и мне очень жаль, что в силу занятости мы мало общались в последние полгода. Простите мне очень тяжело говорить», — подытожил Роман.

Как сообщал 5-tv.ru, Ростислав Гулбис скончался 29 июня на 33-м году жизни. Его агент Екатерина Гольцман назвала причиной смерти приступ панкреатита. Также она назвала дату прощания с актером, известным по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Кома» и других.